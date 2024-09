Idén bőséges az almatermés, így ha van saját fád, akkor biztosan ad feladatot a sok gyümölcs feldolgozása. Kompótot nem lehet az egészből készíteni, hamar ráunna a család, reszelve, fagyasztva nem az igazi, hiszen süteménybe nehezebb lesz felhasználni a több nedvesség miatt – de szerencsére Boros Vali ötlete minden tanácstalan háziasszonyt kisegíthet! Isteni karamellás almazselét tett el télire, amit almás táskába, pitébe, de akár még palacsintába is tehetsz. Mivel dunsztolva van, a kamrapolcon simán eláll egész télen – vagy akár tovább is –, és ha süteményt sütsz, csak elő kell kapnod. A karamell és az alma nagyon jó párosítás, a mézeskalács-fűszer (amit Vali szintén maga készít, nem boltit használ) és a vanília pedig csak még istenibbé teszi. De lássuk is a receptet!

Karamellás almazselé

Hozzávalók:

2 kg alma

0,5 dl víz

10 dkg cukor

2 tk mézeskalács fűszer

1 tk fahéj

vanília aroma

40 dkg cukor (a karamellhez)

2 dl szűrt almalé

2 tk pektin

Elkészítés:

Pucolt meg és vágd apróra az almát, majd tedd fel főni a fél deci vízzel és a 10 dkg cukorral. Add hozzá a fűszereket, és főzd félpuhára az almát.

Karamellizáld a 40 dkg cukrot, öntsd fel a 2 dl szűrt almalével. Ha felhabzott, öntsd a félpuhára főzött almához, majd adj hozzá 2 teáskanál pektint. Főzd 20 percig az egészet, majd tedd tiszta, steril befőttes üvegekbe. Állítsd 10 percre a tetejükre a lezárt befőttesüvegeket, majd száraz dunsztban hűtsd ki őket.

