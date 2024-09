Volt olyan pillanat, amikor mindenki táncra perdült

Fotó: M. Magyar László

A közreműködő együttesek először bemutatták a tudásukat külön külön, majd Mikulics Ádám vezetésével tréfás verbuválást is láthatott a közönség. Természetesen a nézők sem maradtak ki a verbuválásból, őket is bevonták a mulatságba a táncosok. A szervezők fontosnak tartják ugyanis, hogy a közönséget is bevonják a táncba, hiszen így lesz valóban maradandó élmény a látogatók számára is a verbunk. A programot viseletbemutató is színesítette, Bohács Gitta és Éder Róbert mutatta be a nyírségi és ajaki viseletet.

A táncosok között volt a nyíregyházi Szabó Lujza is, aki immár nyolc éve az Igrice Néptáncegyüttes tagja.

– A pár évvel idősebb nővérem is ebben az együttesben táncolt, s kedvet kaptam én is, amikor kislányként láttam a színpadon szerepelni. Ő már csak néha jár vissza, így én képviselem most a a családot az együttesben. Sokat próbálunk, de szerencsére nem megy a tanulás rovására – mondta el érdeklődésünkre a Zelk Zoltán Általános Iskola nyolcadik osztályos diákja. – Bár kellemetlen ez a szakadó eső, ennek ellenére jó a hangulat. Nagyon szeretem a néptáncot, a kedvencem a rábaközi ugrós. Nem tudom, mit hoz majd a jövő, de hobbi szinten mindig folytatni szeretném a néptáncot – tette hozzá Szabó Lujza.

Szabó Lujza immár nyolc éve táncol az Igrice néptáncegyüttesben

Fotó: M. Magyar László