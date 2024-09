Minden településen élnek tehetséges emberek, csak nincsenek olyan lehetőségek, ahol be is bizonyíthatnák tehetségüket, kimagasló tudásukat valamilyen területen. Tiszalök önkormányzata és művelődési háza alkalmat teremt arra, hogy 2024. szeptember 7-én Tiszalök főterén bemutatkozhassanak a szavalók, az énekesek, a zenészek és a táncosok. A program 18 órakor kezdődik, 20 órakor a Tiszalöki Mámor Dal-Tánc-Színház Egyesület mutatja be műsorát. Közben és az egyesület bemutatója után DJ Electric Oasis Buli szórakoztatja majd az érdeklődőket. A program rendezői: Kuthy Patrícia és Illyés Ákos.