Turisztikai vonzerő a Leveleki-víztározónál az természetvédelmi múzeum, amelyben a zerge, a dámbika, a törpeantilop, a vörös tehén­antilop trófeája mellett helyet kapott a tőkés réce, a ponty, a harcsa, a róka preparátuma is. A múzeumot 2024. augusztus 31-én avatták fel kis ünnepség keretében. Az érdeklődők láthatnak olyan peremfutó, tároló- és dobóorsókat is, amiket több évtizeddel ezelőtt használtak a horgászok.

Minden bizonnyal lenyűgözi majd az a hatalmas festmény is a látogatókat, aminek az eredetijét Brian Jarvi amerikai művész 17 évnyi kemény munkával készítette el. A természet ünneplése című alkotáson az afrikai kontinens 209 ikonikus faja látható. A művész húsz reprodukciót készített, a Leveleken kiállított példány a második a világon.

A Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeum ötlete Mikucza Zsolttól származik, aki a víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal-Vad Kft. tulajdonosa. A tógazda, aki a múzeum megvalósításáért fáradhatatlanul dolgozott, bevonva a névadót is, többek között a következőket mondta az avatási ünnepségen.

Turisztikai vonzerő: Gazdagodjon a gyűjtemény!

– A múzeumok feladata, hogy mindig megújuljanak. A mi célunk is az, hogy a gyűjtés folyamatos legyen, s így remélem, évről évre mindig új dolgokat tudunk még hozzátenni. Akik ismernek, tudják, miért így alakítottuk ki a múzeumot. Akik ismerik Hidvégi Bélát, tudják, miért került a neve és a logója a múzeum falára. Barátságom Bélával már több mint tizenöt éve Kirgizisztán 5 ezer méter magas hegyeiben kezdődött. Azután vadásztunk már együtt Vásárosnaményban őzbakra is, de megjártuk Las Vegast és Dallast is, ahol átvettük barátom Pantheon- és Weatherby-díját is.

– Ezt az utóbbi díjat Béla Közép-Európában elsőként kapta meg, a vadászok Nobel-díja. Sokat tanultam tőle a magashegyi vadászatokról, az ő irányításával kezdtem el a magashegyi útjaimat járni – fogalmazott Mikucza Zsolt, majd így folytatta:

– Minden tevékenységnek vannak úttörői, így a vadászatnak is. Nagy vadászelődeink értékes művészeti és vadászati hagyatékot hagytak az utókorra. Nagyságukat csak elismerni lehet. Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond, Nagy Endre, Molnár Gábor, Fekete István voltak a nagy úttörők, számunkra és az irodalom számára halhatatlanok. Sajnos, egyet nem tudtak, amit Hidvégi Béla viszont igen, hogy 89 évesen is élvezzék és gyakorolják azt az életformát, amit mindannyian, mi, vadászok választottunk. Egy kis országból indulva Béla vadvédelmi tevékenysége, edukációja felért a világ tetejére – tette hozzá Mikucza Zsolt, s köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a múzeum létrehozásához.