Zsindelyes Cottage: turisztikai szálláshely épült a fesztiválok helyszínén. A fiatalabbak nem emlékezhetnek arra, hogy milyen nagy fesztiváloknak adott otthont a 2000-es évek első évtizedében az Érpatakhoz tartozó Zsindelyestanya. A főzőverseny mellett volt fogathajtás, bemutatót tartottak a népi iparművészek, az egyik színpadon a helyi tehetségek, a másikon pedig meghívott szárvendégek léptek fel. A rendezvények iránti nagy érdeklődést jelzi, hogy az egyik alkalommal a fesztiválon tizenhétezer ember fordult meg. A mulatságok immár az emlékeinkben élnek tovább, a hangos és népes szórakoztatás helyett a pihenés, a vidéki kikapcsolódás játssza a főszerepet Zsindelyestanyán, megépült ugyanis a Zsindelyes Cottage, ami egyre fontosabb szerepet játszik a Nyírség és a vármegye turisztika életében. Egymás után nőttek ki az épületek az egykori fesztiválok helyszínén, szinte egy új faluval lett gazdagabb Zsindelyestanya. Épült ugyanis vendégház, kápolna, falusi iskola, kocsma és fogadó is. A mindezt megvalósító Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásért Alapítvány arra törekedett, hogy ez a vidéki szálláshely beilleszkedjen Zsindelyestanya arculatába: fehérre meszelt falak, zsindelyekből megépült tetőzet, muskátlik az ablakban.

A fejlesztés azonban még nem ért véget, hamarosan új attrakciókkal bővül majd a vidék hangulatát megőrző szálláshely. Minderről pénteken tájékoztatták a sajtó képviselőit. Mint Papp József, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, turisztikai fejlesztésre pályázhattak hazai és uniós forrásra, s elnyertek 316 millió forintot, amit újabb látnivalók megvalósítására, technikai berendezések beszerzésére szeretnének fordítani.

– Az állatsimogatót szeretnénk bővíteni karámrendszerrel, kerítéssel, gazdasági épületekkel, dagonyázóval. Az állatsimogatóban őshonos állatok fogadják majd a vendégeket, szeretnénk bemutatni a gyermekeknek és a városban élőknek, hogy egykoron milyen állatokat tartottak az emberek vidéken – kezdte a tervek bemutatását Papp József. – A tájházban mezőgazdasági gépeket mutatunk majd be, a kialakításában dr. Páll István etnográfus segít. Az elképzelések között szerepel egy pálinkatrezor kialakítása is. Földrajzi oltalmat élvez az újfehértói meggypálinka, az alapanyagot jelentő meggy, valamint a szabolcsi almapálinka is. Minden évben szentelünk december 6-án, a pálinka napján meggypálinkát: 2021-ben 21 litert, 2022-ben 22 litert, s így tovább. Ezek a megszentelt pálinkákat a pálinkatrezorban fogjuk elhelyezni.