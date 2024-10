A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ az elmúlt 3 év hagyományaira és érdeklődésére alapozva idén is tudománynépszerűsítő rendezvénnyel készült az érdeklődő egyetemi polgárság számára, a lelki egészség világnapja apropóján. Körei László központvezető, egyetemi oktató előadásában elméleti és gyakorlati kitekintéseket is megtapasztalhattak az érdeklődők, akik igen nagy számban megjelentek az eseményen. Többek között a lelki egészség képletének alkalmazásáról, a wellbeing stratégiák építéséről, az aktuális kutatási irányokról, s Körei László könyvének legfontosabb tartalmi elemeiről is szó volt a témában. Az eseményen hallgatói önkéntesek mellett közreműködött Miterkó Pál akusztikus zenéjével (handpan), amely produkció a lelki töltődést és a folyamatos hangolódást szolgálta.

"A mai világban a lelki kapcsolódás, a mentális energiák erősítése mind egyéni, mind szervezeti szinten fontos értéket jelent. Az általam vezetett központban munkatársaimmal és önkénteseinkkel supportként sok energiát fektetünk abba, hogy hallgatóink a lehető legjobban érezzék magukat a Nyíregyházi Egyetemen folytatott tanulmányaik alatt. Évek óta kimutathatóan járul hozzá ez a komplex segítő tevékenység ahhoz, hogy csökkenjen a lemorzsolódás, erősödjön az intézményhez való hallgatói kötődés, s dinamikusan növekedjen egyetemünk vonzereje hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt" - fogalmazott Körei László központvezető