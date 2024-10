Ami a földművelőknek a betakarítás, a gyümölcstermesztőknek a szüret, a vadászoknak az a trófeamustra, a pálinkalovagoknak pedig az új nedű megkóstolása. Ilyenkor értékelik, összegzik ugyanis valamennyien, hogy tulajdonképpen milyen eredményt értek el abban az évben.

A vásárosnaményi székhellyel működő Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége életében több évre visszanyúló hagyomány, hogy október végén rendezi meg a trófeamustrával egybekötött vadásznapot. Az idén, 2024. október 26-án várják a vadászokat és az érdeklődőket Bereg szívébe. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is összekötik a vadászok ünnepségét a Szamár-Beregi Pálinka Lovagrend ceremóniájával, hiszen közös a két táborban, hogy mind a vadászok, mind a pálinkalovagok a gasztronómiát szolgálják.

Az idén is ott lesznek a felvonulási menetben a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület tagjai is

Fotó: M. Magyar László archív felvétele

Új lovagot is avatnak

Az egész napos programsorozat 9.30-kor felvonulással kezdődik, majd a megnyitóünnepséggel folytatódik a Hunor Hotel és Étterem udvarán. Köszönti a vendégeket Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, ünnepi beszédet mond dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.

Az új pálinka ünnepének keretében a lovagok minősítik az új pálinkát, átadják az életműdíjat és az idei pálinkaverseny eredményeit, majd új lovagot avatnak. A lovagrend ceremóniája után köszöntőt mond Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke is, majd a vadásznapot megnyitja Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród főszerkesztője.

Vadászati bűncselekmények

A megnyitó után két helyszínen is vár program a vadásznap és a trófeamustra vendégeire. Kihirdetik többek között a főzőverseny eredményét, lesz kerekasztal-beszélgetés a vadászati bűncselekményekről, a dámszarvasokról. A németvizslák előző kétnapi versenyének az eredményét is megismerhetik az érdeklődők. Tartanak bemutatót a vadászkutyák gyakorlati munkájáról is. Koncertet ad a Parlando Acoustic, a sztárvendég pedig Péter Sramek lesz.