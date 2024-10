A beérkezett záró kifizetési kérelmek alapján közel ezer családnál már üzemelnek a kormány támogatásával telepített modern napelemes rendszerek – jelentette be a napokban közzétett közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM). Arra is kitértek, több mint kétszer annyi háztartási naperőmű van hazánkban, mint 2021 végén. Magyarországon az elmúlt években nagyon népszerű befektetés, illetve beruházás volt a napelemes rendszer telepítése. Ezt a folyamatot segítette elő az idén indult Napenergia Plusz Program. Ennek keretein belül a pályázat keretösszegét a nyáron tovább emelte a kormány az óriási érdeklődés miatt. A kezdetben becsült 15 ezerrel pályázóval szemben napjainkra több mint 20 ezren mondhatják győztesnek magukat.

Az aktuális pályázatban nem csupán napelemek, akkumulátorok is segítik a zöld energiafogyasztást

Fotó: lllusztráció: ökodrive.hu

Támogatott napelemek a vármegyében

A napelem hazai térhódításáról, valamint a pályázati lehetőségekről Székely Tiborral, a nyíregyházi Kelet-Solar Kft. értékesítőjével beszélgettünk. A szakember rámutatott, hogy az elmúlt három évben a nagy százalékban a lakosság által birtokolt, háztartási méretű kiserőművekhez napelemes rendszereinek száma a duplájára nőtt..

– Míg 2021-ben valamivel több mint 10 ezer igénybejelentés érkezett az áramszolgáltató felé napelemes rendszer telepítési szándékról, addig a következő év augusztusában mintegy 80 ezer. Ez hihetetlen nagy terhet rótt az áramszolgáltatókra is, emiatt időszakos fennakadások és hosszabb ügyintézési határidő is előfordult. Az érdeklődés az előző pályázatoknál és a jelenleginél is nagy a vármegyében, mi is több mint 100 szerződéssel, támogatói okirattal rendelkezünk – tudatta az értékesítő, akitől azt is megtudtuk, jól haladnak a támogatott napelemek telepítései, ám sokszor időbeli késedelmet okoz, hogy az adott ingatlannál nincs kiépített háromfázisú hálózat.

Székely Tibor kiemelte, az elmúlt években számos változtatás történt és történik.

– A következő időszak is számos újdonságot tartogat majd, amelyekhez a rendszertulajdonosoknak és az új telepítés előtt állóknak is alkalmazkodnia kell. Átalakulóban van az elszámolás módja, időszaka, várható egy akár napon belüli dinamikus árazás is. Ez nem csak a lakosságot, hanem a vállalkozásokat is érinti vagy érinteni fogja. E szegmensben intenzívebben felértékelődött az energiahatékonyság, ami mára számos esetben stratégiai költségelemmé lépett elő. Közös érdekként előtérbe került a megtermelt energia tárolása is, amit a lakossági és a vállalkozói pályázatok is tükröznek – tette hozzá.