Belső kényszert érez

A Nyírbátorban élő Mezei Jánosnak nem egy kedvence van, hanem rögtön száz is. Nem tud választani közülük, a szívéhez egyaránt közel áll úgy a rackajuh, a kecske, a vadkacsa, a vadliba, mint a vaddisznó, az őz, a fácán, az örvös galamb, a borz és a róka vagy éppen a bagoly. Az állatok megsegítésére, gyógyítására, felnevelésére még egy vadfarmot is létrehozott, amit engedéllyel működtet.

– A szülői háznál mindig voltak állatok, de nagyapámnál is Nyírgyulajban, akinél sokat vendégeskedtem. A nagyapám juhász volt még a rendszerváltozás előtti években, úgy mondták akkoriban, hogy maszek volt. Neki is voltak kecskéi, bárányai, tehenei, no meg sokat jártunk a határba. Azt meg ugye mondanom sem kell, hogy minden háznál tartottak cicát meg kutyát is. Ha valami divatba jött, mint például a néma kacsa, igyekeztem beszerezni – elevenítette fel a régi éveket a napjainkban vállalkozóként dolgozó sportvadász.

– Amikor megnősültem, külön költöztem a szüleimtől. Bár hoztam édesapámtól egy tyúkot, de kezdtem kialakítani a magam kis farmját, és egyre több állatot vettem magamnak, valamint megmentettünk vadon élő állatokat is. Vettem magamnak többek között struccot, emut, valamint neveltünk erdőben-mezőn talált kis őzgidát és kis nyulat.

Állatok világnapja: Mezei János és Leánya, Lili egy kis őzgidával

Fotó: Mezei Jánosné



Vajon miért szereti ennyire az állatokat? – kérdeztük Mezei Jánostól.

– Nem tudom megfogalmazni. Így nőttem fel, hogy arra neveltek a szüleim és a nagyszüleim, hogy foglalkozzam az állatokkal, gondozzam azokat. Belső kényszert érzek, hogy törődjek velük, ha betegek, akkor megmentsem, gyógyítsam, ápoljam az állatokat. Nincs ünnepnapom, nem lehet elutazni, mert mindennap rájuk kell nézni, szerencsére nagy segítséget jelent ebben a munkában a feleségem és a leányom. Nekem így teljes az életem!