Fáradhatatlanul pergetett a napokban a tiszalöki erőmű alatt Ribár Martin, aki Nyíregyházáról érkezett egy kis kikapcsolódásra. Mikor arról faggattuk a kora délutáni órákban, hogy milyen volt az aznapi fogás, így válaszolt: – Bár még nem fejeztem be a mai napot, nem panaszkodhatom, hiszen eddig eredményes volt, mivel fogtam négy balint. Nem keltem korán, tíz óra körül érkeztem meg autóval a megyeszékhelyről. Ha van egy kis szabadidőm, örömmel jövök ide pergetni. Szeretem a természetet, a szabad levegőt, úgy gondolom, hogy jobb itt lenni, mintha a számítógép előtt ülnék – mondta Martin, akit a horgászat iránti szenvedély kezdeteiről is megkérdeztünk.

Gyakran horgászik az erőműnél Ribár Martin

Fotó: M. Magyar László

Egy csukázással kezdődött

– Egészen kiskoromtól horgászom. Édesapám szerettette meg velem úgy 5-6 éves koromban, az egész történet egy novemberi napon csukázással kezdődött. Egy holtágon voltunk, természetesen nem fogtunk semmit, de magával ragadott a horgászat izgalma. Édesapám visszatérő horgász volt akkor, velem kezdte el újra a horgászatot. Amikor még kisebbek voltunk a nővéremmel, természetesen akkor nem horgászott, de ahogy nagyobbak lettünk, ismét kezdődhetett a horgászat velünk együtt – idézte fel a kezdeteket.

– Persze, nemcsak csukáztam, volt nekem úszós spiccbotom is. A rakamazi Erzsébet Királyné Általános Iskolában tanultam, s rendszeresen volt a diákoknak horgászverseny is. Bár a Nagy-Morotva ott van a település mellett, oda leginkább csak versenyezni mentem az általános iskolával, én inkább folyóvízi pecás voltam mindig – mesélte Martin, akitől azt is megkérdeztük, mi a jó a pergetésben.

Nem szabadulhat az érzéstől

– A horgász folyamatosan dobálja a műcsalit annak reményében, hogy egyszer csak egy ragadozó hal rárabol. Általában fonott zsinórral perget az emberek többsége, a fonott zsinórnak meg ugye nincsen nyúlása, ezért azt az energiát, azt a vehemenciát, amit a ragadozóhal, például a balin is kifejt, az ember a kezében érzi a támadást, ami szinte ütésszerűen éri. Ha egyszer valaki megérzi ezt, utána nem tud szabadulni tőle, újra és újra érezni akarja a csalira rablás pillanatát. Megugrik az adrenalinszint, és akkor már nincs menekvés, nem lehet abbahagyni – válaszolta Ribár Martin, aki szólt a csalikról is.

– Gyakran cserélgetem a csalikat. Általában a felszínen kezdek, és ha a felszínen nem jönnek a halak, akkor megyek egyre mélyebbre. Ma egyébként főleg balinos wobblerekkel fogtam a halakat – árulta el a horgász, aki a halakat nem tudta megmutatni, mert mindegyiket visszaengedte a folyóba.

– A Tiszán szoktam horgászni. A legtöbbször itt az erőműnél, de szeretek pergetni Tokajnál, valamint a Felső-Tiszán is. Az idén például többször voltam már Jándon és Vásárosnamény környékén is, azon a vidéken is gyönyörű a folyó.

A visszaengedett halakról a következőket mondta Ribár Martin. – Nem minden halat engedek vissza. Bár én nem szeretem a halat, a család kérésére olykor szoktam hazavinni. Itt az erőműnél a balin mellett van kősüllő, süllő és harcsa is. A legnagyobb halam, amit pergetve fogtam, egy 3-4 kilogrammos balin volt.