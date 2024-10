Iszonyatos nagy kapás a boton

– Reggel újabb tanácskozásba kezdtünk és elindultunk felfrissíteni a készségeket. A parttól pár méterre lehettünk, amikor iszonyatos kapásra lettünk figyelmesek. Végre gazdára talált a gödörben elhelyezett csalim! A feleségem gyorsan le reagálta a dolgot és bevágott a halnak. Már a csónakból is látszott, hogy nagy hal lesz. Nem volt kérdés, hogy a csónakból kell folytatnom a fárasztást, mivel ott volt a fahíd, és nagyon valószínűnek tartottam, hogy át akar majd menni a lábai között. Így is történt, mire a hal közelébe értünk, már a híd két lábán is keresztülment. Rövid ügyeskedés után sikerült átvennem az irányítást, és menedéket nyújtó híd lábai közül végül eltereltem a gigabajszost. Azután következett még egy néhány perces harc, de sikerült csónakba emelnem a tó egyik öreg harcsáját. Hamar a partra siettünk vele, majd néhány fotó elkészítése és a mérés után visszaadtuk a tónak az öreg harcost. A súlyát nem mértük meg, mivel nem akartuk sokáig vízen kívül tartani, de a hossza 220 cm volt. Hosszához képest igen vastag és jó súlyban lévő hal volt. Igazi csapatmunka volt a megfogása, a többiek segítsége nélkül nem valószínű, hogy sikerült volna. Nagyon jól éreztük magunkat ebben a pár napban, nagyon hálásak vagyunk János barátomnak és a családjának a meghívásért! Sajnos, az őszi Ongai Harcsafogó Kupán nem tudok részt venni, nem tudok ott lenni a harcsavadászok között, mert a portugáliai munkahelyemről most nem tudok hazajönni, de tavasszal ott leszek és megpróbálok újra a dobogó legfelső fokára felállni rá fel állni. Nekem a harcsahorgászat az életem – fejezte be élménybeszámolóját Pintye Róbert.