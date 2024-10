Az állatok világnapjáról pénteken és szombaton megemlékezett a Nyíregyházi Állatpark is. A két nap során az érdeklődők láthattak cápaetetést az Ócenáriumban, sok nézőt vonzott a jegesmedve látványetetése a Jégpalotában, valamint sokan voltak kíváncsiak a fókashow-ra is. Vonzotta a vendégeket a hüllők csodálatos birodalma is, ahol még kígyót is lehetett simogatni, továbbá nagy élmény volt a séta a játékos gyűrűsfarkú makik között.

Az elmúlt napok esője után a sarat dagasztották szombaton a rinocéroszok

Fotó: KM

Az elefántokat nem zavarta a hideg víz

Fotó: KM