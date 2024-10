Kilencedik alkalommal rendezte meg a horgászötpróba-versenyt az általános iskolák csapatai számára szeptember 20-án Ibrányban a Palocsa-horgásztónál a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége. A megmérettetésen tizenegy háromfős csapat öt versenyszámban mérte össze tudását.

Az öt versenyszám: az elméleti tudást tesztlap kitöltésével lehetett bizonyítani, fotók segítségével halakat kellett felismerni, célba kellett dobni horgászbottal, el kellett készíteni továbbá egy spiccbotos horgászkészséget, s azt utolsó számként spiccbotos horgászverseny várt a résztvevőkre.

A Matula tanoda csapata

Fotó: Biri Imre

Leányok és alsósok is

– A feladatokat közösen, egymást segítve hajtották végre a csapattagok. A legjobbak minden versenyszámban jól teljesítettek, de minden csapat megmutatta, hogy felkészült kis horgászokból állnak. Elméleti tudásban kiemelkedő volt a Császárszállás Horgászegyesület és a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tagintézmény csapata. Halfelismerésben nagyon jó volt a Borbányai Petőfi Sándor Tagintézmény és a Tiszanagyfalui Általános Iskola csapata.

– A spiccbottal dézsába dobás a Nyírteleki Sporthorgász Egyesület és az Apagyi Horgász­egyesület csapatának sikerült a legjobban. A szerelés bonyolult feladatát a Kocsordi Kraszna Horgászegyesület lelkes csapata teljesítette a legrövidebb idő alatt. A halfogásban a Rakamazi Natura Horgászegyesület bizonyította, hogy a Nagy-Morotván tanultak más vizeken is működhetnek – tájékoztatta szerkesztőségünket Biri Imre főszervező.

– Minden csapatban volt leány és alsó tagozatos horgász is. Több csapatban volt első osztályos, az óvodából éppen kikerült kisiskolás. A borbányai csapatban csak leányok voltak, de így is csak néhány ponttal maradtak le a dobogóról. Kiemelném a csapatokat felkészítő horgászok és tanárok szerepét, akik nélkül nem születhettek volna ezek a szép eredmények.

– A díjakat Fesztóry Sándor, a megyei szövetség ügyvezető igazgatója, Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere és Asztalos István, az Ibrányi Horgászegyesület elnöke adta át. Minden csapat és csapatvezető kapott valamilyen elismerést, ajándékot. Az ötpróbaversenyt a szervező horgászegyesület jóvoltából egy finom babgulyással zártuk. A rendezvényt Ibrány önkormányzata, az Arany Horog horgászbolt, Szabó Nándor és Bene József egyéni vállalkozók támogatták – tette hozzá Biri Imre.