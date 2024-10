Elég egy füttyszó, egy kiáltás

– Nem félek attól, hogy idegen madarakkal kell foglalkoznom, ugyanis ez már előfordult máskor is. Amikor Kazahsztánban voltam, gyakorlatilag ugyanez játszódott le: nagyon nehéz lett volna kiutaztatni a saját madarakat, ezért ottani madarakat kaptam.

Az nem jelent problémát, hogy magyar parancs­szavakat nem tud nekik mondani? – kérdeztük a solymásztól. – Nem is kell nekik magyar parancsszavakat mondanom. Általában elég egy füttyszó, egy kiáltás, s arra fognak majd reagálni. A kétnapos rendezvényre egyébként elkészítek egy kiállítást is, a Magyar Solymász Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vadászkamara adott szemléltetőeszközöket, szórólapokat. Ennél a kiállításnál – most már 2025 májusában – közösen várjuk majd Stevennel az érdeklődőket, közben a két nap folyamán több előadást, bemutatót is tartunk. Én magyar nyelven magyarázok majd a magyar közönségnek, a solymászbemutatókat pedig közösen tartjuk. A külföldön élő magyarok ragaszkodnak a hagyományaikhoz, ezért érdekli őket nagyon a solymászat is. De ugyanígy érdeklődnek az íjászat, a néptánc, a népzene és a magyar vonatkozású ételek iránt is. Minden nagyon-nagyon fontos nekik, és nagy szeretettel fogadják azokat, akik ilyesmivel foglalkoznak.

– Az amerikai barátomnak van egy tarka vércséje, egy Harris-héjája és egy vörösfarkú ölyve. Mind a három Amerikában honos madár. Nagyon sajnálom, hogy az itthoni őshonos ragadozó madaraimat nem tudom bemutatni az amerikai közönségnek, pedig szívesen elvittem volna a szirti sasomat vagy a vándorsólymomat.

– Soha nem voltam még Amerikában, gyerekkorom óta nagy álmom volt egyszer eljutni oda. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Bízom abban is, hogy hosszú távra szóló, jó kapcsolat épül ki az Amerikai Solymász Szövetség és a Magyar Solymász Egyesület között.

S mi lesz az itthon maradt madarakkal? – vetettük fel Szentpéteri Leventének. – Van egy nagyon kedves solymásztársam, őt kértem meg arra, hogy etesse a madarakat, illetve a sógorom is be fog segíteni neki. Volt már erre példa, a madarak tőlük is elfogadták az ételt.