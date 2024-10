Teszthorgász: Tapasztalatok a fogásokról

A tanulás, a sok sikeres verseny meghozta gyümölcsét, Barbarára felfigyelt a nyíregyházi SBS vezetője, Kovács Zoltán, és május óta a horgásztermékeket gyártó cég teszthorgásza. A feederesek csapatát is erősíti, egyedüli nő a fiúk között. Vajon mit kell csinálnia egy teszthorgásznak? – faggattuk az ifjú horgászt.

– Minden alkalommal a cég termékeit használom, s véleményt mondok róluk. Összegzem a tapasztalataimat, hogy milyen körülmények között voltak hatékonyak például az etetőanyagok, milyen ízesítésű csalira jöttek leginkább a halak – válaszolta Katona Barbara, aki kitért arra is, mit jelent a számára a horgászat.

– Számomra a horgászat immár több mint egy hobbi, tulajdonképpen szenvedély, de bátran nevezhetem életérzésnek is. Amikor vizet látok, egyből belső késztetést érzek arra, hogy a partján üljek horgászbottal a kezemben. S nemcsak azért, hogy halat fogjak – bár a halfogás élménye is nagyon nagy dolog a számomra –, hanem mert nagyon szeretek kint lenni a természetben, szeretek friss levegőn lenni, és a csendben, a végtelen nyugalomban kikapcsolódni, a békesség felüdít.

Soha nem lehet megtanulni, a fejlődés örök

– Szeretek versenyezni is, igyekszem minél több megmérettetésre eljutni. Tavasszal voltam például Tiszalökön a Kenyérgyári-holtágon, Nyíregyházán a Bujtosi-tónál, itt Kocsordon pedig a Kirva-laposon és az Iskola-tónál. A céljaim között szerepel, hogy egyszer eljuthassak majd Szegedre a Maty-érre is esetleg egy országos bajnokságra, de úgy gondolom, hogy még van mit tanulnom. Szerintem a horgászatot soha nem lehet teljesen megtanulni, mert mindig vannak új dolgok. Nincs végállomás, folyamatos a fejlődés – jelentette ki a diáklány, aki mindennap bejár Fehérgyarmatra középiskolába, így kevesebb idő jut horgászatra.

– Hétfőtől péntekig reggel elutazom Fehérgyarmatra, délután jövök haza, s ülök le tanulni. Péntek délután igyekszem mindent megtanulni, s akkor a hétvégék mindig szabadok, jut idő a horgászatra. A kedvenc vizem egyébként a mátészalkai Milbo-tó. Sokak szerint kiismerhető és megunható. Én nem értek velük egyet, ráadásul gyönyörű, csendes, barátias környezet fogad. Szerintem a környéken nincs még egy ilyen szép tó, és nagyon-nagyon jó halállománnyal rendelkezik. A tónál dolgozó halőrök, valamint Laci bácsi, a tulajdonos nagyon kedvesek, nagyon jó a hangulat.

Hogy jutsz el a horgásztavakhoz? Van, aki elvisz? – vetettük fel.

– A szüleim fuvaroznak, ha szükség van rá. Anyukám és apukám mindenben támogat, és elvisznek mindenhová. Támogatnak mindenben, hiszen jól tudják, hogy ez a szenvedélyem kiskorom óta. Ezt nem lehet abbahagyni szerintem, folytatni fogom, ameddig élek. A középiskolában most másodikos vagyok, közgazdaságtant tanulok. Az érettségi után a Debreceni Egyetemen természetvédelmi szakon szeretném folytatni a tanulmányaimat, s majd egyszer olyan munkakörben szeretnék elhelyezkedni, ami kötődik a horgászathoz is, vagyis az a célom, hogy a munkám egyben a hobbim is legyen. A kedvenc módszerem a method feeder, mindig és minden körülmény között szívesen alkalmazom. Természetesen kiskoromban először spiccbottal kezdtem, aztán haladtam egyre feljebb. Most úgy gondolom, hogy a feeder az én világom.