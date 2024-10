Tyukodi varázslat Budapesten. Egy Budapesten tanuló, de Nyíregyházán élő egyetemista mesélte a napokban szerkesztőségünknek: „Szeretem a Parno Graszt együttes zenéjét, s amikor a fővárosban játszanak, mindig elmegyek a barátnőmmel. Most legutoljára a Kobuci Kertben koncertezett az együttes. Nem tudtunk előzenekarról, s mikor odaértünk egy kicsit korábban, meglepetve láttuk, hogy tizenéves fiatalok zenélnek és énekelnek. Nagyon jó hangulatot teremtettek, bennünket is elvarázsoltak. Ha tudjuk, hogy ott vannak, akkor már korábban odamegyünk. Csak utólag tudtam meg, hogy ráadásul Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkeztek, ugyanis a diákok Tyukodon élnek.”

Tyukodi varázslat: a tyukodi diákok Budapesten Oláh Józseffel, a Parno Garszt vezetőjével

Fotó: Pongó Ottó

Tyukodi varázslat: Nem hitt a hallottaknak

Hogyan kerültek vajon a tyukodi ifjú zenészek a budapesti Kobuci Kertbe? – szegeztük a kérdést Pongó Ottónak, a térségben jól ismert tanító bácsinak, a Tyukodi Rocksuli vezetőjének.

– A Parno Graszt együttes vezetőjével, Oláh Józseffel nagyon régóta tartom a kapcsolatot. Mint ismert, én is zenélek, a Nelson együttes tagja vagyok. Mikor Józsiék egyszer énekest kerestek, én javasoltam nekik Szirota Jennifert. Két-három havonta beszélgetünk a zenéről, erről-arról. Talán amikor tavasszal beszélgettünk, megemlítettem Józsinak, hogy csinálok a településen egy rocksulit a Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola keretében, és a diákoknak van egy zenekaruk is. Kérdezte, hogy milyen diákokról van szó. Amikor mondtam, hogy általános iskolás korú gyermekekről beszélek, a basszusgitárosom pedig egy 13 éves roma kislány, azt hitte, hogy viccelődöm vele. Hát még hogy hüledezett akkor, amikor hozzátettem azt is, hogy a dobosom szintén roma kislány, de ő még csak 12 éves, de valamennyien nagyon tehetségesek. Azzal váltunk el, hogy majd eljön Tyukodra meghallgatni a gyermekeket, s így is történt, két nap múlva beállított – elevenítette fel az előzményeket Pongó Ottó.

– Nagyon tetszett Oláh Józsefnek a gyermekek zenélése, s akkor azt mondta, meghív bennünket a budapesti Kobuci Kertbe, mert szeptember 19-én ott adnak koncertet. Ez talán májusban történt, hittük is, meg nem is a meghívást. Telt-múlt az idő, s augusztusban megerősítette, hogy vár bennünket a fővárosba, de addig is nagyon sokat gyakoroljunk. Augusztus végén Nyíregyházán is felléptünk a VIDOR Fesztiválon, készült rólunk egy videó, amit elküldtünk neki, s elégedett volt a hallottakkal.

A VIDOR Fesztiválon 28 percet kaptunk, Budapesten 40 percet játszhattunk. A műsorunkban van egy-két saját szerzemény, magyar slágerek, s feldolgozunk népdalokat is. Két zenekari tagunk, Ramóna és Rebeka az Új Start Alapítvány tehetséggondozó táborában ösztöndíjasok, minden nyáron szoktak menni a táborba, és mindig hoznak onnan dalokat, főként persze népdalokat.