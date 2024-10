Az idei Országos Vizsla Főversenynek Vásárosnamény ad otthont október 11. és október 13. között az Országos Magyar Vadászkamara és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége szervezésében. A szervezők döntése alapján az idei főverseny szakít a korábbi hagyományokkal: nem tartottak ugyanis vármegyei szintfelmérőket és regionális versenyeket, hanem a beérkezett nevezéseket rangsorolták, és a 20 legjobb teljesítménnyel büszkélkedő kutyát és gazdáját hívták meg a főversenyre.

Október 11-én 13 órakor rendezik meg a megnyitó ünnepséget a Hunor Hotel és Étteremben. Köszönti a vendégeket Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye főispánja, Korózs Gábor, a MEOESZ elnöke, Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke. Az első napon 14 órától mutatják be tudásukat a kutyák. Az esti programban szerepel a Hunor Vadászati Kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel. Másnap már 8 órakor megkezdődik a főverseny. Este gálavacsorán vesznek részt a vadászok, fellép a Vásárosnaményi Férfikar és a Bürkös zenekar. A harmadik napon, október 13-án is 8 órakor várják a különböző feladatok a kutyákat és a gazdákat, az ünnepélyes eredményhirdetést 15 órától tartják. A legrangosabb hazai vizslás versenyen a nem vadászók is megcsodálhatják a kutyák és vezetőik közötti kivételes összhangot, a közös munkát vízi, mezei, erdei környezetben, és a különböző feladatok révén megérthetik, miért is nélkülözhetetlen társa a vadásznak az eb.