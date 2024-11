Vármegyei érték a dám

Az ünnepségen bejelentették, hogy a dámszarvas is a vármegyei értéktár része lett, éppen úgy, mint pár éve a kárpáti típusú gímszarvas. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke szólt vármegyénk újabb kincséről.

– A legutóbb, amikor itt állhattam, arról számoltam be, hogy a kárpáti típusú gímszarvas a vármegyei értéktár része lett. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugyanezt a beregi dámszarvasról is elmondhatom. Nagyon örülünk annak, hogy az a beregi dám, ami a Bockerekben – és nyugodtan mondhatjuk, hogy most már más erdőségekben is – megtalálható, olyan jelentős értéket képvisel, amire nemcsak mi lehetünk büszkék, hanem büszke lehet a magyar nemzet és a magyar vadásztársadalom is. Méltán veszik fel a versenyt a trófeák a világ bármelyik részén található dámtrófeákkal, és így méltán került be az értékeink közé is.

– Köszönöm a vadásztársadalomnak és azoknak a szakembereknek, vadászoknak, vadgazdálkodóknak, akik őrzik és éltetik ezt a populációt, és ha megengedik, akkor most ezt a határozatot ünnepélyesen és jelképesen átadom Kiss B. Zoltánnak, de természetesen minden egyes vadásztársaság fog belőle kapni egy példányt. A beregi dám azzal, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár részévé vált, ezáltal a Nemzeti Értéktárnak is a része – tette hozzá Baracsi Endre, s átadta a határozat egy-egy példányát a politikai élet és a vadásztársaságok képviselőinek, szakembereinek.







Elismerések



Gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakett: a Nyírségi Gazdák Vadásztársasága kapta, az elismerést Takács János vette át.

Nimród vadászérem: Gerebenics Károly, Takács János, Medgyessy Ferenc, Végh Zoltán.

A Magyar Vadászatért érdemérem: Oláh Miklós, dr. Kelemen Miklós.

A Nyírmadai Egyetértés Vadásztársaságban végzett munkájának elismeréseként: Gerő Csaba, Szűcs József kapott jutalmat.