Ez a gyűjtőmunka ez sohasem ér véget, az ember élete végéig mindig gyűjt valamit...

- Ez a szép ebben, hogy akár a kávéházi cukrokban, akár a bélyegekben, akár a 20.-21. század forgalmi érméiben, ennek sosincs vége. És talán ez élteti és motiválja is a gyűjtőt, hogy egy olyan korszakkal foglalkozik, amely mindig ad újabb témát, újabb lehetőséget, és nyugodtan mondhatjuk, hogy életünk végéig kitart.

Van olyan, hogy kedvenc hobbi? Vagy mindegyik egyenrangú?

– Úgy vagyok ezzel, mint az apuka vagy az anyuka egy sokgyermekes családban. Ha a szülőknek mondjuk van hat gyerekük, hát melyiket szeretik jobban? Mindegyiket egyformán szeretik. De talán ha mégis ki kell ragadnom egyet a hobbik közül, akkor a legkedvesebbnek a XX. század forgalmi pénzeit említeném.

Olvasóinkban biztos felvetődik a kérdés, hogy hogy kezd valaki gyűjteni kávéházi cukrokat vagy Robinson Crusoe könyveket?

– Hadd kezdjem a Robinson Crusoe könyvekkel. Amikor barátaim, ismerőseim meglátják a most már lassan 100 darabos magyar és külföldi különböző korokból származó Robinson Crusoe könyveimet, akkor fel szokták tenni orruk alatt egy kis kaján mosollyal a kérdést, hogy mindegyik ugyanarról szól? Hát nem, nem mindegyik szól ugyanarról, bár az alaptörténet mindenhol ugyanaz, de ahány fordítás és ahány kor és ahány célcsoport, akik részére fordították, az bizony annyiféle történet. Ugye nem is hinnénk azt, hogy Robinson Crusoe a szigeten töltött évei alatt hány hektár burgonyát termesztett, vagy mennyi lámát lőtt vacsorára, hiszen a területen nemhogy burgonyát nem lehetett termeszteni, de lámával meg végképp nem lehetett találkozni. Éppen ezért bármennyi fordítás, annyi különböző történet van, és én valahányszor megszerzek egy újabb könyvet, én annyiszor utazom el erre a szigetre, és annyiszor fedezem fel azt a szigetet újabb és újabb szempontból. A kávéházi cukorka pedig szintén egy érdekes dolog. Nem akartam én sose kávéházi cukrot gyűjteni, csak az unokaöcsém jó néhány évvel ezelőtt kitalálta, hogy neki nagyon tetszenek a kávéházi cukortasakok, és hogy szerezzek már neki különböző helyekről, amerre járok. Szerezgettem neki, a plusz darabokat pedig mindig eltettem magamnak. Aztán arra jöttem rá, hogy én is szerelmes lettem a cukrokba, én is cukorgyűjtő lettem. S akik megtudták, hogy cukrokat gyűjtök, rendszeresen hoznak mind a mai napig. Sőt, nemcsak apró zacskóban hoznak cukrokat, hanem olykor kilós csomagolású cukorral is beállítanak hozzám, de én már sokszor megelégednék csak magával a cukornak a csomagolóanyagával is.