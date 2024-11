Sorozat. Suhajda Szilárd élettörténetével és tragédiájával indult el október 6-án a Spektrum új sorozata, a Minek ment oda, ami arra keresi a választ, mi motiválja a hegymászókat arra, hogy oxigénpalack nélkül vágjanak neki a nyolcezres csúcsoknak. A sorozat hat legendás magyar hegymászó – Ács Zoltán, Erőss Zsolt, Klein Dávid, Nedeczky Júlia, Suhajda Szilárd és Várkonyi László – életútján keresztül nyújt betekintést az ún. „tiszta” expedíciós hegymászás világába. Az epizódok amellett, hogy bemutatnak sikeres nyolcezres csúcsmászásokat és három tragédiával végződő expedíciót, hegymászókat, családtagokat, barátokat szólaltatnak meg, hogy a nézők – akiknek a legnagyobb része soha nem mászott fel ezer méternél magasabbra – megismerjék a magashegyi mászást, az expedíciók különleges világát. A hegymászók mesélnek a motivációjukról, az élményeikről s arról, egy-egy tragédia után hogyan tudtak újra nekivágni a csúcsoknak.

Az első epizódban a tavaly eltűnt Suhajda Szilárdot mutatták be: a barátai és a felesége is meséltek róla. Őt követte Nedeczky Júlia, az első magyar nő, aki nyolcezres csúcsra lépett. Júlia hegymászó, pszichológus, aki élete legnagyobb veszteségéről, a testvére haláláról is beszélt a fimben.



Filmsztárokkal dolgozik együtt

A harmadik adásban a nyíregyházi Ács Zoltán volt a főszereplő. Szó esett egy baskíriai lovas emléktúráról, a nyolcezres hegycsúcsok meghódításáról és arról, hogyan vizsgálta a társain a testükben végbement biológiai folyamatokat a magas hegyeken. Kiderült: akkor kezdett el hegyet mászni, amikor a Testnevelési Egyetemen tanult, 22 évesen jutott el először egy „nagy” hegyre, a Kaukázusba. Háromszor jutott nyolcezer méter fölé, és mindenhonnan magával hozta a segítőkészséget, a türelmet, a természet tiszteletét. Az adás készítőivel Nyíregyházára is ellátogattak: megmutatta a nézőknek a Sóstói-tavat, mesélt a gyerekkori kenus élményeiről, a motorozás szeretetéről. Mint mondta, mára az életében háttérbe szorult a hegymászás, más lett a prioritás. Nagykovácsiban, az amerikai iskolában tanít testnevelést, s a hazánkban forgató amerikai filmsztároknak is tart erőnléti edzéseket – együtt dolgozott az Oscar-díjas Jennifer Lawrence-szel is.



Válasz a kérdésre

A következő három adás Várkonyi Lászlót, Erőss Zsoltot és Klein Dávidot mutatja be. Várkonyi László már fiatalon a hegyekbe vágyott, és most is a szeretett hegyei között van: 2010-ben az Everesten egy jégomlás temette maga alá, a holtteste sosem került elő. Erőss Zsolt a világ 14 nyolcezreséből tízet mászott meg, az első magyar volt, aki feljutott a Mount Everestre. 2013-ban Kiss Péterrel együtt tűntek el a Kancsendzönga megmászása után. Klein Dávid magashegyi expedíciós karrierje 1998-ban kezdődött az Első Magyar Hindukus expedícióval, 2019-ig négy, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcs tetején állt.

Aki megnézi az adásokat, talán választ kap arra a kérdésre, minek mentek oda.