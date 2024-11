Ezen a héten tartják a Mozdulj Nyíregyháza! rendezvénysorozat idei utolsó mozgásóráit, ráadásul idén 11 éves a mozgásprogram. Már visszatérő vendég Nyíregyházán Rubint Réka, minidig telt ház fogadja az edzéseit.

Rubint Réka és Timi

Fotó: magánarchívum

Rubint Réka edzése

Nem volt ez máshogy hétfőn délután sem, különleges születésnapi alakreform edzéssel ünnepelhettek a helyiek. Délután 17.35-től egy kis bemelegítés után 18 órakor kezdte az átmozgató, alakformáló edzést Rubint Réka. Ritmus és gyakorlatok, fiatalok és idősebbek, lányok és fiúk, csak úgy zengett az aréna küzdőtere. Timi minden alkalommal részt vesz ezeken a lehetőségeken, nagyon örül annak, hogy Nyíregyházán ingyen lehet ilyen mozgásformákat igénybe venni. – Rubint Réka minden edzésén részt veszek, de minden alkalmat megragadok a mozgásra, akár Katus Attila vagy Béres Alexandra jön. Nagyon jó hangulata van ezeknek a programoknak, és a közösségformálás is egy fontos üzenete. A hétfői edzés elég kemény volt, most is van még izomlázam. Ráadásul nem csak a mozgás miatt különleges alkalmak ezek, hanem például az edzés után Réka az egészséges életmódról, a helyes táplálkozás és megfelelő mozgás fontosságáról tartott motivációs előadást. Már nagyon várom, hogy mikor lesz a következő közös edzés – mesélte Timi, és hozzátette: Réka mindig szívesen dedikál, és a közös fotókhoz is kedvesen, mosolyogva áll oda.