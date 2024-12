Buta kérdés: Melyik kutya a jobb?

Óhatatlanul is kibukkant a kérdés: Melyik a jobb kutyafajta: a magyar vizsla vagy a német vizsla?

– Ezen a mai versenyen nincs kikötés, bármelyikkel részt lehetett venni a megmérettetésen. Bár én évtizedek óta német vizslát tenyésztek, de szoktam a versenyeken bíráskodni is, így mindenféle fajtát bírálok, vagyis pontosan tudom, hogy melyik fajtának mi az előnye, mi a hátránya. Olyan nincs, hogy a legjobb kutya, minden fajtának van előnye és hátránya is. Az tény, hogy szélsőséges körülmények között a német vizsla több dologban is felülmúlja a magyar vizslát, de a magyar vizslák között is vannak olyan egyedek, amelyek fel tudják venni ugyanúgy a versenyt a német vizslával. Az nagyon buta gondolkodásmód, ha mindig azt próbáljuk eldönteni, hogy melyik kutya a jobb, mikor és miben. Egyrészt egyedfüggő, másrészt pedig használhatósági szempontok is vannak. Említettem a szélsőséges körülményeket. Egy német vizsla nagy valószínűséggel a jeges vízbe húszszor is belemegy, a magyar vizsla pedig három után úgy dönt, hogy elég volt.

Amikor meg kell válnia egy kutyától, nem fáj a szíve? – szegeztük a könyörtelen kérdést a tenyésztőnek.

– Az a kutya, ami nálam született, az én kutyám marad mindig. Ugyan más fog vele vadászni, más embernek lesz a tulajdona, de valójában az én kutyám, hiszen nálam született, és fontos a számomra, hogy mi lesz belőle. Mindig fáj az ember szíve, ha elvisznek tőle egy kutyát, de hát ezt tudomásul kell venni. A tenyésztés erről szól, ha öncélúan csinálnám, annak nem lenne értelme. Azért van a tenyésztés, hogy más embernek, más vadásznak is legyen jó kutyája. A tenyészetem 1984 óta van meg, azóta Aranyszablya-földi Kennel a neve. Az 1970-es évek elején jártam általános iskolába, már akkor is jártunk ki a történelemtanárunkkal a templomdűlőbe ásatni, nézegetni, találni valamit. Én roppant büszke vagyok arra, hogy Geszteréd az aranyszablya lelőhelye. S azt sem felejtem el soha, hogy eb a vadász kutya nélkül – tette hozzá befejezésül Dán László.