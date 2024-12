Advent első vasárnapján megnyitottak a adventi vásárok, a vármegyeszékhely főtere is ünnepi díszbe öltözött, a kis faházakban portékáikat árusító kereskedők várják a vásárlókat. De nincs nyíregyházi karácsonyi vásár csábító, ínycsiklandozó ízek nélkül. A Kossuth teret betölti a forralt borok és frissen sültek illata, ám aki szán egy kis időt a nézelődésre, a hagyományos forralt bor, kenyérlángos mellett egészen különleges, titkos recept alapján készült ételeket is talál.

A Mikulás is megkóstolta a rántott malacfület és a rántott töltött káposztát a nyíregyházi karácsonyi vásárban

Fotó: Bozsó Katalin

Titkos a káposztarecept a nyíregyházi karácsonyi vásárban

– Megálmodtam, majd ébredés után kipróbáltam, és bejött – foglalja össze a rántott töltött káposzta receptjét Váradi Lívia, aki azt elárulta, hogy

a híres hagyományos szabolcsi töltött káposzta – sertéshússal, rizzsel – kap egy panírbundát, melynek összetétele szakmai titok, a forró olajban megsült finomsághoz fokhagymás, kapros mártással adnak. A kaposzta.neked standjánál más különlegességet is választhatunk, például a rántott malacfület.

– Ez az apukám ötlete volt. Az idén nem hoztuk a forgatagba, azonban olyan sokan kérték és keresték, hogy ezzel is gazdagítjuk az ételsorunkat. Ami pedig a desszerteket illeti, a megszokott almás, mákos vagy túrós rétes után egészen különlegesnek hangzik és ízében is új élményt ígér a belga csokis-sós karamellás rétes.

A parenyica csodája és az ehető tányér

A tér túlsó oldalán Marsalkó Gáborék is álmodtak, a spanyol édességként is ismert sült tésztarudacskákat, a churrost alkották meg sajtból. A Forró Bachetta parmezános bundában – minden más összetevő és ezek aránya is hétpecsétes titok – sült parenyicacsíkokat jelent áfonyaöntettel megbolondítva.

Kívül ropog, beül olvad. Áfonyaöntettel igazi különlegesség a titkos panírban kisütött parenyica

Fotó: Dodó Ferenc

– Tanakodtunk a feleségemmel, milyen különlegességet vigyünk az idei forgatagba. Nem vagyunk szakácsok, sajtkészítőként az jutott az eszünkbe, hogy a díjakkal is elismert, akácfával füstölt parenyicánkból készüljön egy sajtpálca, az panírozzuk – titkos, hogy a parmezán mellett mit tesznek még hozzá –, süssük ki és öntettel kínáljuk. Sétálva is fogyasztható finomságot szerettünk volna adni a sajtszerető vevőknek – mesélte Gábor, s a visszajelzések alapján nagyon jól valósították meg az elképzelést.