Várandósan is fogott már gigahalat a szabolcsi édesanya, és nem zavarja, ha összesúgnak mögötte a férfiak

Van-e kedvenc horgászvize? – hangzott el egy újabb kérdés.

– Az apagyi Kenderáztató-tavat nagyon szeretem. Csendes, családias, szép és hangulatos a tó környéke. Van két kisgyermekünk, a kislány már pecázik, a kisfiú még csak most ismerkedik a horgászathoz, a számukra ideális ez a horgászvíz, no, meg közel is van a lakóhely, Petneháza. Ha befejezzük a horgászatot, átsétálunk a másik oldalra, s megnézzük a Leveleki-víztározót. Egyébként az Apagyi Horgászegyesületnél tag a férjem is és a kislányom is.

Vajon mekkora az eddig megfogott legnagyobb hal? – kérdeztük Liptai-Fürj Veronikától.

– Apagyon fogtam egy 7 kilogrammos amurt, akkor már terhes voltam a kisfiammal. Így volt segítségem, hiszen ketten fogtuk a halat, amivel igen alaposan meg kellett küzdeni. Mint ismert, ahogy a part közelébe érnek, megbolondulnak, folyamatosan vitt volna befelé magával.

– Minden szabadidőt a tóparton tölt el a család. Az idén már horgásztunk Apagyon és az Erdélyi-majorban is, mind a két alkalommal a nők között második lettem. Az Erdélyi-majorban rendezett versenyt a tízéves kislányom, Hédi nyerte meg, mint már említettem, ő is nagyon szeret horgászni feeder technikával. Remélem, a kisfiam, Richárd is megszereti majd ezt a hobbit. Eddig még csak a vármegyében versenyeztem, de nem lehetetlen, hogy messzebbre is elmegyek majd. Egyszer majd a Balatonon is szeretném kipróbálni magam, de a külföldi horgászvizek nem vonzanak. A békés halakra horgászom, a ponty, az amur jöhet számításba.

A fakanalat is jól forgatja: a kislánya, Liptai Hédi sem marad el ügyességben az édesanyja mögött

Fotó: magánarchívum

Befejezésül arra kérdeztünk rá, van-e valamilyen titkos módszer, különleges etetőanyag, esetleg egyedi csali.

– Saját etetőanyagunk van, a neve: P2. Kaptunk egy alapot Daru Sanyi bácsitól, és azt fejlesztettük tovább. Tulajdonképpen ez egy pelletkeverék, amit különböző likvidekkel öntözünk meg. Csalinak több mindent használunk. A műcsalitól kezdve horgászunk 4 mm-es, 8 mm-es csalival, ízben pedig az ananásztól kezdve a fehér csokin keresztül a fokhagymásig minden szóba jöhet. Szoktam figyelni az időjárást is, mert ha be van borulva, akkor élénkebb színű csalikat használok. Egyébként a borulat, az eső nem rettent vissza, olyankor is irány a vízpart.