Báránysültet húsvétra? Miért is ne?

A nyírteleki Taksár Ferenc és felesége számos főzőversenyről tért már haza aranyéremmel, receptjeiket portálunkon is gyakran olvashatták. Ezúttal húsvéti ételeket ajánlanak, és kiemelik: a száj- és körömfájásjárvány miatt sokan tartanak a húsvásárlástól, de nincs ok a félelemre, hiszen az üzletekben kapható bárány-, marha- vagy sertéshús biztonságosan fogyasztható. A sonka és a tojás mellett a húsvét szólhat például a báránysültről is. Jó étvágyat!

Taksár Ferenc

Nincs húsvét sonka nélkül

Húsvétkor adjuk meg a módját, válasszunk olyan sonkát, amit tényleg örömmel fogunk majd elfogyasztani. Főzés előtt mossuk meg a sonkát, majd áztassuk 1-2 órát hideg, bő vízben. Amennyiben nagyon sós a sonka, főzés előtt érdemes beáztatni egy éjszakára vagy a főzésénél az első vizet leönteni, hogy a fölösleges só eltávozzon belőle. A sonka főzését hideg vízben kezdjük, kevés vöröshagyma, fokhagyma, babérlevél, esetleg bors hozzáadásával. Önthetünk némi fehér bort is a sonkához. A főzési idő kb. annyi óra lesz, ahány kg-os a sonkánk. Majd az első forrás után lassú tűzön főzzük tovább. Amikor elkészül hagyjuk a főző lében kihűlni a sonkát, csak később vegyük ki! A kihűlt sonkát szeleteljük. A főtt sonkát kihűlés után mindig hűtőben tároljuk, mert így sokáig fogyasztható marad! Békéscsabán a sonka levében főznek még vastag kolbászt is, majd a húsvéti tojást is ebben a sonkás-kolbászos lében főzik meg. Javaslat: A sonkát ne főzzük túl, mert kiszárad! Sokkal zamatosabb, ízesebb lesz a sonka, ha a húsleveshez hasonlóan bezöldségeljük és így főzzük meg, majd ebben a vízben főzzük ki a tojásokat is. A sonka főzőlé nagyon jó alapja a bablevesnek!

Zöldborsóleves ropogós sonkafalatokkal

Hozzávalók 4 főre: 40 dkg zöldborsó, 6 dkg teavaj, 0.5 csokor petrezselyem, 15 dkg finomliszt, 1 db tojás, só ízlés szerint, 0.5 ek cukor (ízlés szerint ), 4 dkg sonka, 2 l víz

Elkészítés: 3 dkg vajon megpároljuk a zöldborsót, megszórjuk 3 csapott evőkanál liszttel, és felöntjük kettő liter vízzel. Megsózzuk, és felforraljuk. (Levesünket feldobja, ha levesbetétként szaggatunk bele egy kis nokedlit.) Közben elkészítjük a nokedlitésztát: Villával 1 egész tojást elkeverünk körülbelül 10 dkg liszttel és 2 dkg vajjal. Annyi lisztet teszünk a tojáshoz, hogy olyan állaga legyen, amit kiskanállal tudunk szaggatni. Ha felforrt a leves, a borsónk már majdnem puha, egy evőkanállal kicsi nokedliket szaggatunk bele. A forrásban lévő levesbe úgy szaggatjuk a nokedlit, hogy néha belemártjuk a kanalat a levesbe, és akkor nem ragad rá. (A nagymamáink fél kanál cukrot is tettek ilyenkor a levesbe.) A levest felforraljuk, amikor a borsó és a nokedli is puha, a tűzről levesszük. A vékony szelet sonkát kb. 1x1 cm-es kockákra vágjuk, és 1 dkg vajon hirtelen átsütjük, pirítjuk. Tálalás előtt a kész levesbe szórjuk a ropogós sonkafalatokat, és rászórjuk az összevágott petrezselyemzöldet.