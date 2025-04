Variációk egy témára: édesen és sósan is finom a húsvéti sárgatúró

A sárgatúró eredetileg a görögkatolikusok étke, de már a római katolikusok is ismerik, és szívesen készítik, de csak húsvétkor. Ez adja a sárgatúró ünnepi jellegét.

Húsvéti különlegesség a sárgatúró

Éveken keresztül készített a Kelet-Magyarország napilap szerkesztősége három vármegyés Húsvéti Receptmagazint, amibe az olvasók küldték a különlegesebbnél különlegesebb ünnepi finomságaikat, volt ezek között sok sárgatúró recept is. Így tudtuk meg azt, hogy a sárgatúrót többféle ízesítéssel is készítik, és nem csak édes, hanem a sós változata is gyakran kerül az ünnepi asztalra. A sárgatúrónak a szomszédos vármegyében is nagy kultusza van, a haon.hu portálnak egy hajdúböszörményi egyesületi tag részletesen bemutatta az alaprecept elkészítésének fortélyait. Mi pedig összeszedtünk néhány különleges receptet, amivel még izgalmasabbá lehet tenni ezt a különleges húsvéti csemegét.

Klasszikus sárga túró Hozzávalók: 1 l tej

10 db tojás

pici só

1 cs. vaníliás cukor

1-2 ek. kristálycukor

reszelt citromhéj

fahéj ízlés szerint Elkészítés: 1. A tejet megmelegítjük, és a felvert tojásokat óvatos kevergetés mellett belecsorgatjuk. Beletesszük a sót, vaníliás cukrot, a kristálycukrot, és ízlés szerint a citromhéjat és fahéjat. Addig főzzük, amíg a tej savóssá válik. 2. Ezután egy szűrőbe nagyméretű gézlapot helyezünk, ebbe beleöntjük, és jól kicsepegtetjük. A gézlapot ha gömb alakúra formáljuk, akkor felakasztva is hagyhatjuk a túrót kihűlni. Húsvétkor szeletelve tálaljuk. Tipp: A klasszikus fűszerek közé tartozik a vanília és a fahéj, de a merészebbek csillagánizst, mentát, citromfüvet, kardamomot, szegfűszeget, narancshéjat, kókuszreszeléket is tehetnek hozzá.

Sárgatúró variációk

Mazsolás sárgatúró Hozzávalók: 20 db tojás

2 l tej

2 cs. vaníliás cukor

3-5 ek. cukor

mazsola ízlés szerint

1 ek só

1 mk fahéj Elkészítés: 1. A tojásokat feltörjük, sárgáját, fehérjét együtt fakanállal elkeverjük úgy, hogy kicsi sárgája és fehérje darabok maradjanak közötte. Beleöntjük a cukrot, sót és fahéjat, de inkább kevesebbet, mert később főzés közben is lehet ízesíteni. Közben egy teflon edényben felforraljuk a tejet és beleöntjük a tojást. 2. Kis lángon állandó keverés mellett főzzük. Amikor félig kész a túró, belekeverjük a mazsolát. Fokozatosan túrósodik a tej. Mikor már túrószerűen sűrű, összeáll és kicsapódik a tej, savószerű lé marad a tejből, elzárjuk. Vigyázzunk, mert ha odakozmál, az egészet kidobhatjuk! 3. Egy nagyobb (4-5 literes) fazekat kibélelünk nedves konyharuhával, és az egészet beleborítjuk. A konyharuha sarkainál szorosan összefogjuk, felakasztjuk, de tegyünk alá egy edényt amibe másnapig lecsöpög. Tipp: A tojásos tejhez adhatunk mazsolát, apróra vágott aszalt sárgabarackot, mangót, aszalt szilvát, aszalt áfonyát, esetleg ezek keverékét.

Köménymagos, snidlinges sós sárgatúró Hozzávalók: 1 l házi tej

15 db házi tyúktojás

2 csapott evőkanál só

1 tk. őrölt kömény

1 tk. fehérbors

1 t tk. ételízesítő

1 fej fokhagyma

1 csokor snidling Elkészítés: 1. A házi tejet felforraljuk, közben a tojásokat jól felverjük, majd beleöntjük a forró tejbe, és folytonos keverés közben közepes tűzön együtt főzzük. 2. Beletesszük a 2 csapott evőkanál sót, a köményt, a fehérborsot, az ételízesítőt, az apróra vágott fokhagymát. Amikor jól összesűrűsödik, beleöntünk 1 marék apróra vágott snidlinget, és levesszük a tűzről. 3. Ezután formára vágott tüllzsákba öntjük, fellógatjuk egy keresztrúdra a kamrába. Egy lábast aláteszünk, és hagyjuk kicsöpögni egy éjszakát. 4. Amikor kihűlt, kivesszük a tüllzsákból, és a hűtőszekrényben tároljuk, hűtve szeleteljük, a főtt sonka mellé kínáljuk.