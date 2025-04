Szörnyek harca: volt, ki feladta a küzdelmet!

Lehet tudni, hogy mire raboltak a harcsák? Kishalra? Nadályra? – kérdeztük a tógazdától. – Voltak olyan csapatok, amelyek puhatestű csalit használtak, mások iszapgilisztáztak, de csali volt a bodorka, a keszeg, a kárász is. A nagyhal reményében a csalik nem is voltak annyira kishalak, egy kilogramm körüli kárászokat is feltűztek a résztvevők, akik az ország minden részéből érkeztek, valamint többen jöttek Szlovákiából is. A versenyzőink 80 százaléka egyébként visszatérő vendég. Igaz, vannak köztük olyanok, akiken látszik, hogy nem veszik véresen komolyan a versenyt, nem képesek felvenni a harcot, vagy akár fel is adják idő előtt a küzdelmet. A mostani versenyen volt két olyan két csapat, amik nem bírták a szélsőséges időjárás kihívásait. Bár a sátruk erdőben volt és hátulról támadta őket a szél, még csak nem is szemből, elengedték a verseny felénél a horgászatot, pedig annál a szektornál két óriási harcsát is megakasztottak a többiek.

Szörnyek harca: egy-egy példányt bizony nem volt könnyű megtartani a fotó elkészítéséhez

Fotó: Leveleki horgászparadicsom

– Összességében úgy látom, a tóban élő harcsák tökéletesek, egészségesek, nagyon jó kondícióban vannak. A nagy halak védelme érdekében azonban a jövőt illetően bevezetünk két új szabályt. A kapitális halak leméréséhez eddig 5-6 ember kellett, s akármilyen óvatosan bántak is a harcsákkal, megviselte a művelet a ragadozókat. Úgy döntöttünk, a jövőben elengedjük a súlymérlegelést, és kidolgozzuk a centiméteres szorzót. A megfogott halakat nem kell majd kivinni a partra, benn a vízben lebegve le tudjuk mérni, le tudjuk fényképezni, s utána már engedjük is el a halakat. A kapitális harcsák lemérése az előkészületekkel, a visszahelyezéssel, a chipolvasással vagy éppen a chip beültetésével a legjobb esetben is legalább 20 perc, s ez bizony elég sok idő. A versenyek után szoktuk is figyelni, valamelyik halat nem dobja-e fel a víz. Természetesen egy 50 kilós bajszos harcos nem a megszúrt szájszéltől pusztul el, hanem érheti stressz is, hogy valaki erősebb tőle és a partra kényszeríti, vagy valamelyik belső szerve megnyomódik a partraemelésnél. A másik szabály lényege: amikor egy csapat már tudja, hogy nagy halat akasztott, az egyik tagjának mellcsizmában bent kell várnia vízben a halat. Mire a stéghez ér a hal, már fogadja a vízben, leakasztja a horogról, várja, hogy odaérjenek a mérlegelők, és a hal így nem kerül szárazra – tette hozzá befejezésül Mikucza Zsolt.