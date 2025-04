Versenyláda: bár volt győztes, azonban mégsem talált gazdára

Versenyláda: bár volt győztes, mégsem talált gazdára. Hát ez meg hogyan lehetséges? Írásunkból kiderül. Értékes díjakkal harangozta be Varga Albert azt a horgászversenyt, amit április 18-án rendezett meg Kocsordon az Iskola-tó partján. Az előzetes kiírás szerint az összetett verseny első helyezettje ugyanis egy versenyládát vihet majd haza, a második helyezett Okuma AK-5000-es orsót vehet át, míg a képzeletbeli harmadik dobogón álló résztvevő egy Döme power fighter 5000 orsó büszke tulajdonosa lehet a jövőben.

Versenyláda: a megmérettetés résztvevői és díjazottjai

Versenyláda: zríkálták a szervezőt

A két orsó gazdára is talált, azonban hiába volt a versenynek győztese, a versenyládát senki sem vitte haza. S mindennek az oka roppant prózai: a versenyt szervező Varga Albert soha nem tud tétlenül ülni, ő is benevez a versenyekre, s így tett április 18-án. Azt azonban nem gondolta volna, hogy ő nyeri meg a versenyt, s hogy néz az ki, ha magának adja át az értékes jutalmat. S mi lesz akkor a versenyládával? Hamarosan azt is eláruljuk, először hadd álljon itt néhány gondolat Varga Albert fő szervezőtől.

– Nagyon rossz időjárást fogtunk ki nagypénteken, szinte egész nap esett az eső, olykor szinte felhőszakadásban horgásztunk, ennek ellenére senki sem adta fel a versenyt. A huszonnégy versenyző számára három szektort alakítottunk ki. A versenyzők szabadon eldönthették, hogy milyen módszerrel szeretnének horgászni, így lehetett úszózni, bojlizni, method módszert alkalmazni, a kikötés annyi volt, hogy egyszerre csak egy bottal és azon egy szakáll nélküli horoggal lehet várni a halak kapását – magyarázta varga Albert. – Érdekes módon most a versenyzők kevés kárászt fogtak, valószínűleg mert ívtak a halak, de a pontyok annál jobban ettek.

– Nem gondoltam volna, hogy azon a helyen, amit kihúztam magamnak, ilyen jól fognak enni a halak. Természetesen ment is a zríkálás, hogy szerveztem magamnak egy versenyt, hogy az enyém lehessen a versenyláda. A két orsót megkapta a második és a harmadik helyezett, a versenyláda sorsa pedig május elsején dől el, akkor ugyanis rendezünk egy újabb versenyt. A huszonnégy nagypénteki résztvevőből tizenkilencen már fel is iratkoztak, jelentkeztek új versenyzők is, lassan betelik a létszám. Hogy a sorsolásnál se érhessen támadás, vállaltam, hogy az utolsó sorszám lesz az enyém. Egyébként úgy gondolom, az Iskola-tónak van legalább 8-10 olyan része, ahol győztes lehet a versenyző. Remélem, május elsején lesz olyan versenyző, aki legyőz engem, s hazaviheti a versenyládát. Bízom benne, hogy így lesz, s nem kell már újabb versenyt szerveznem a versenyláda miatt.