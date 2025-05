Kettőt fizet, négyet kap: Szabolcsban is fél áron fagyizhatunk

Az Élmény és Szakértelem Alapítvány az idén is megrendezi népszerű eseményét: a Magyar Fagylalt Napja kezdeményezéshez több száz hazai cukrászda és fagylaltozó csatlakozott.

A Magyar Fagylalt Napja rendkívül népszerű

Fotó: MW-archív

A Magyar Fagylalt Napja közösségi élmény is

Az alapítvány célja, hogy felhívják a figyelmet a minőségi magyar fagylaltra, közösségi élménnyé tegyék a fagyizást, támogassák a hazai fagylaltkultúrát és megmutassák a hazai édességipar értékeit – mondta a Pénzcentrumnak Nebehaj Vanda alapító és hozzátette: az előzetes becslések szerint legalább 10 ezer gombóc fogy majd el május 8-án. A csatlakozó helyek listája a szervezet honlapján érhető el – végignéztük a felsorolást és kiderült: Szabolcs vármegyében négy helyen vehetünk fél áron fagylaltot.

Fontos tudni, hogy az 50 százalékos akció legalább 4 különböző íz kiválasztása esetén érvényes, kizárólag helyben fogyasztás esetén.

Korábban arról olvashattak portálunkon, mely ízek lehetnek az idei év slágerei. – Nyáron fagylalt formájában is megjelenik a Dubai csoki, amely tavaly óriási népszerűségre tett szert – írta meg a Világgazdaság. A Manna Ice új ízeinek fejlesztője, Pataky János szerint a pisztácia önmagában is népszerű lesz, gyakran savanykásabb ízekkel kombinálva. A fagylaltpiacon egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségtudatos termékek, folyamatosan bővül a cukormentes és proteines fagylaltok kínálata, és megjelennek a gyümölcspürékkel, s magvakkal készülő fagylaltdesszertek is. Pataky János hozzátette, hogy a minőségi alapanyagok iránti kereslet folyamatosan nő, a vásárlók egyre inkább a természetes összetevőkből készült fagylaltokat keresik.