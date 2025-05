Örömtánc: több százan járják majd

Örömtánc: több száz szenior járja majd Nyíregyházán szombaton a Bem-iskola tornatermében. Gyakran elhangzik az a kijelentés, hogy a legfontosabb az egészség. De vajon mit tehetnek az 50-60 év felettiek az egészségükért? Az egyik módszer a szenior örömtánc, ami hazánkban is egyre népszerűbb az idősebbek körében. Nyugat-Európát már 40-50 éve meghódította, Magyarországra 2016-ban Csirmaz Szilvia munkája révén került, s azóta országos mozgalommá fejlődött. A pozitív idősödés három kulcseleme: fizikai aktivitás, szellemi frissesség, jó társaság. A szenior örömtánc olyan Jolly Joker, ami egyben nyújtja ezt a három életelixírt, ami az egészségben eltöltött hosszú élet záloga. A szenior örömtánccsoportok egyre több idős ember életébe tudják bevinni a pozitív idősödést.

Örömtánc: sporttevékenység és közösségi élmény is

Fotó: magánarchívum

Örömtánc: karbantartja a testet, felfrissíti az agyat

A szenior örömtánc tulajdonképpen mozgás, öröm és agytorna is egyben, egyesek szerint életigenlés közösségben. Az 50 pluszosok egészségvédő, kíméletes, új, közösségi táncformája,olyan sporttevékenység, amely ennek a korosztálynak a szervezetéhez igazodik. Karbantartja a fizikai és szellemi egészséget, mindezek mellett komoly agymunkát is jelent. Egyelőre a demencia, az alzheimer betegség kezelésére nem létezik hatékony terápia, azonban a tánccal, az örömtánccal aktívan hozzájárulhatunk megelőzéséhez, ezért az orvosok is jó szívvel ajánlják. Kutatásokat végeztek, s megállapították a szakembereke, hogy az időskori betegség kialakulásának esélyét 76 százalékkal, vagyis a leghatékonyabban csökkenti.

Nyíregyházán 2017-tól működik szenior örömtánc a mozogni vágyó idősek számára. A két oktató – Stéhné Ormai Magdolna és Juhász Lászlóné – közel a hetedik x-hez hobbiként végezték el a tanfolyamot, és azóta is oktatják az örömtáncot. 2022-től Szabó Jánosné Anikó is segíti munkájukat. Szabó Jánosné tavaly megszervezte az I. Tiszántúli Szenior Örömtánc Találkozót, aminek a folytatása május 3-án lesz 11 órától Nyíregyházán a Bem-iskola tornatermében. . Az ország számos pontjáról érkeznek csoportok, hogy együtt élvezhessék a szenior örömtáncot. Jönnek vendégek többek között Budapestről, Kiskunhalasról, Szeghalomról, Szolnokról, Gödről, de részt vesznek a szenior örömtánc találkozó programján apagyi, ófehértói, nyírteleki és tiszavasvári szenior örömtáncosok is.