A kettős látás olykor megzavarhatja a vadat is, különösen ha az erdőben ikrekkel találkozik. De mit is keresnének ikrek az erdőben vagy éppen a mezőn? Amikor e sorok írója elindult Nyíregyházáról Gávavencsellőre a vármegyei vadásznapra június végén, nem gondolta volna, hogy a Dessewffy-kastély árnyas fái alatt kecskeméti fiatalokkal találkozik. Lányokkal, akik ráadásul ikrek. És sportvadászok. A vármegyei napra pedig azért jöttek el, hogy felavassák őket vadászíjásszá, ugyanis egy kis idővel korábban megszerezték a kiegészítő íjászvizsgát az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Szervezete szervezésében. Azt már most borítékolhatjuk, hogyha együtt indulnak majd vadászni, a kettős látás bizony megzavarhatja majd a vadakat is.

A kettős látás nem ámítás: a Jakovics-ikrek a felavatott vadászíjászok között

Fotó: M. Magyar László

A kettős látás valóság, nem ámítás

Jakovics Flóra és Jakovics Luca tizenhét évesek. Nem véletlen, hogy ennyire vonzza őket a természet szeretete és a vadászat rejtelme, hiszen édesapjuk és édesanyjuk is sportvadász. A lányok kihasználták azt a törvényi rendelkezést, hogy már a 16. életévét betöltött fiatal is levizsgázhat vadászatból, és az állami vadászvizsgát tavaly szeptember 16-án le is tették Kecskeméten.

– Édesapánk íjászkodik is, tőle kaptunk kedvet, hogy megszerezzük a kiegészítő vadászíjászvizsgát is, hiszen kis korunktól kezdve mi is íjászkodunk. Erre Nyíregyházán volt lehetőségünk, mert a Vadászkamara itteni szervezete meghirdetett egy ilyen jellegű képzést. Szerencsénkre háromnapos egybefüggő tanfolyamról volt szó, pénteken, szombaton és vasárnap tartották meg a felkészítést, hétfőn pedig vizsgáztunk. Tagjai vagyunk a Magyar Vadászíjász Egyesületnek, aminek szintén tagja Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének a titkára, s tőle hallottunk erről a vizsgalehetőségről – mesélte a testvérpár érdeklődésünkre.

– Korábban jártunk már Nyíregyházán nyaralási célból, de itt Gávavencsellőn sohasem voltunk. Pénteken indultunk el otthonról, az éjszakát Nyíregyházán töltöttük.