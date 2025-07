Díjakkal volt tele a kezük az idén is

Díjakkal tértek haza: az egyházi dalok két kategóriáját templomban rendezték meg

Fotó: Cantemus

– S most ismét a gyermekkar volt soron. Most sem voltak életkori kategóriák, mindenki versenyzett mindenkivel. Az idei versenyen tizenkét nemzet tizenhárom énekkara vett részt, ebből három volt csupán gyermekkar: egy szlovák, egy kínai meg mi. De hát gyermekkari kategória nem volt, volt helyette régi egyházi zene, új egyházi zene, régi világi zene, napjaink világi zenéje, valamint folklór kategória. Mi ezekbe mind beneveztünk. Az első két kategóriát templomban rendezték meg. A legnagyobb örömömre az utolsó napokban összeállt az énekkar, az akkor nyújtott teljesítményüket hallva mondtam is magamban, hogy én ezt a kórust ismerem, ez az igazi Cantemus Gyermekkar. A fellépés előtt énekeltek az udvaron, nagyon jók voltak a gyermekek. Talán túl jól is énekeltek az első két kategóriában délelőtt és délután, mert mint később kiderült, mind a két egyházi kategóriát megnyertük, s ezekben a felnőtt kórusok mellett egyedüli gyermekkarként csak mi indultunk – magyarázta Szaó Dénes, aki immár ötven éve, az alapítás óta a Cantemus Gyermekkar művészeti vezetője.

– A többi kategóriát a színházban rendezték meg, aminek a hangzásáról nem tudok sok jót elmondani, ráadásul próbalehetőséget sem kaptunk. A nehézségek ellenére ott is nagyon jól énekeltek a gyerekek, teljesen elégedett voltam velük, semmi kifogásom nem lehetett. Következett a folklór, ami szintén nagyon jól sikerült. Aztán kihirdették az eredményt, miszerint a hat legjobb énekkar között van a Cantemus Gyermekkar is, énekelhet a nagydíjért. Ugyanabban a teremben rendezték meg a nagydíjas hangversenyt is. Itt már nem énekeltek nagyon jól a lányok, hallottam hibákat, de már eleve úgy éreztem, hogy nekünk nincsenek nagydíjas esélyeink a felnőtt kórusokkal szemben. Az eredményhirdetéskor a lányok óriási ovációval örültek az egymás után kihirdetett első díjaknak és az úgynevezett gyermekkori első díjnak is. Így aztán boldogan folytattuk tovább a turnét, mert a turnénak ez csak egy állomása volt – folytatta a karnagy.