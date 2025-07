Díjeső Goriziában – a Cantemus Gyermekkar ismét öregbítette Nyíregyháza hírnevét

Díjeső Goriziában a nyíregyházi Cantemus Gyermekkar számára, az énekkar ismét öregbítette Nyíregyháza és Magyarország hírnevét Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. A Goriziai Nemzetközi Kórusverseny nem ismeretlen a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarainak, sok szép eredménnyel tértek már haza az olaszországi városból a nyíregyházi énekkarok.

Díjeső Goriziában: boldogok a fiatalok az eredményhirdetés után

Fotó: Cantemus Gyermekkar

Díjeső Goriziában: két első hely és különdíj

Az idei verseny azért is volt különleges a Cantemus Gyermekkar életében, mert a művészeti együttes ebben az évben ünnepelte megalakításának ötvenedik évfordulóját, s ezt a jubileumot koronázták most meg a fiatalok a goriziai szerepléssel.

A Cantemus Gyermekkar a vasárnap esti eredményhirdetésen két kategóriában is első helyezést ért el. Első lett a kórus a ,,szakrális polifónia 1400-1750” kategóriában, valamint a ,,szakrális polifónia 1800-napjaink” kategóriában is a legjobb lett a kórus. Az énekkar a két első hely mellett egy különdíj gazdája is lehet, ugyanis a legjobb gyermekkari kórushangzásért is kaptak elismerést az eredményhirdetéskor. Természetesen a versenyzés mellett jutott idő városnézésre is.