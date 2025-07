Elúszott a kapitális hal, de ők sosem adják fel, jövőre is indulnak

Jövőre is indulnak, hiszen sohasem adják fel a küzdelmet. Ez az állítás a Kuttyogók nevű csapatra vonatkozik, ami az idei, IV. Hegyalja Harcsafogó Kupa eredményhirdetésén az ötödik helyezettnek járó díjat vehette át. Vármegyénk horgászai is részt vettek ugyanis a júliusban megrendezett IV. Hegyalja Harcsafogó Kupa megmérettetésén, s közülük a legjobban a Kuttyogók csapata szerepelt. A csapat két felnőtt tagja Ludas Zoltán (Rakamaz) és Májer Péter (Ónod), és segítettek a gyermekek is, ifj. Ludas Zoltán és Májer Levente.

Jövőre is indulnak, hiszen ennek a harcsának a megfogása is nagy élményt jelentett

Jövőre is indulnak, hiszen voltak már elsők és másodikok is

Ludas Zoltánt kértük arra még az eredményhirdetésre várakozva, hogy értékelje szerkesztőségünk számára az idei kupát.

– Mind a négy versenyen részt vettünk eddig. Talán a mostani volt a legkeményebb küzdelem, mert nagyon sok profi versenyző nevezett be, nagyon-nagyon ügyes pecások voltak, és végül a tudás érvényesült. Igaz, hogy mi is fogtunk harcsákat, csak sajnos Fortuna, a szerencse isten asszonya most nem volt velünk, mert tőlünk is elment legalább három nagy hal. Ráadásul az első nap elromlott a radarunk, akkor nem tudtunk horgászni, egy fél napunk ment rá a javítására. Utána a csónakos horgászatnál elment két méretesebb halunk is, majd a második nap megint elment két nagy halunk. Mindezek mellett a verseny során több egy-két méteres harcsánk is elment, az idén egyáltalán nem volt szerencsénk.

Az időjárást mennyire lehetett elviselni? – kérdeztük Ludas Zoltántól.

– Hát most jól kifogtuk, hiszen katasztrofális időjárás volt, minden nap legalább háromszor eláztunk. Egyszer rövid nadrágban horgásztunk, aztán pedig szinte téli kabát, illetve esőkabát kellett. Aztán ismét jó idő lett, jöhetett megint a rövid nadrág.

De ez a hidegfront meg kedvezett a harcsáknak, hiszen kimozdította a halakat a fészkükből – vetettük fel.

– Ez valóban így történt, de erre a változékony, viharos időjárásra nem lehet felkészülni. Erre sehogy nem lehet felkészülni, ezt el kell viselni, ilyen a horgászat. A halaknak valóban jó volt ez a változékony, szélsőséges időjárás. Ami nekünk, horgászoknak nem jó, az a halaknak jó – válaszolta Ludas Zoltán, akitől azt is megkérdeztük, milyen módszerrel és milyen csalival fogták a halakat.

– Puhatestű csalikkal próbálkoztunk, például nadállyal és gilisztával. Próbálkoztunk továbbá kuttyogatással meg mindenféle más technikával. A legtöbb halat csónakból fogtuk, egyet fogtak a partról a gyermekek. Éjjel nem horgásztunk, akkor pihentünk, mi reggel öt órától este kilenc óráig vártuk a halak kapását.

A beszélgetéskor még nem ismertük a végeredményt, az ötödik helyet, de azért megkérdeztük: A csapat jövőre is eljön?