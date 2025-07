Fitneszparkkal gazdagodott Pócspetri (fotókkal)

A fitneszpark emellett közösségi térként is szolgálhat. A nyugdíjas egyesületünk elkötelezett az iránt is, hogy az idősebb és a fiatalabb korosztályt közelebb hozza egymáshoz, csökkentve a generációs szakadékot a közös programokkal. Ezúton is köszönjük Gulyás Gergely miniszternek a pályázatunk támogatását, amelynek révén hat kültéri edzőgép beszerzésére lett lehetőségünk. Hálásak vagyunk Pócspetri önkormányzatának azért, hogy a fitneszparknak területet biztosított és elvégezte a sporteszközök telepitését – közölte Májer Józsefné egyesületi elnök.