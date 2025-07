Rakamazon bebizonyosodott, hogy a méret a lényeg

A méret a lényeg, s nem a darabszám – vallják azok a horgászok, akikről szó lesz írásunkban. Mindenki ismeri azt a mondást, hogy utolsókból lesznek az elsők. Igaz, a mi esetünkben az utolsókból most nem győztesek lettek, de felállhattak a dobogó harmadik fokára. Történt mindez júliusban Rakamazon a IV. Hegyalja Harcsafogó Kupa eredményhirdetésén. A harmadik helyezett csapat, a Dovi Team ugyanis a verseny utolsó előtti napjáig egy harcsát sem fogott, azonban szombat délután fogtak egy 247 centiméter hosszúságú harcsát, az idei verseny legnagyobb halát, s ezzel már felállhattak a dobogóra.

A harcsafogó kupa versenyzői mindig vigyáznak arra, ne törjön a hal

Fotó: Vass István Miklós

Harcsafogó kupa: bizony, fogtak már nagyobbakat is

Az eredményhirdetés előtt faggattuk a kapitális harcsáról Vida Bélát, aki Újkígyósról érkezett a harcsafogó kupára. Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy született meg az ötlet, hogy elindulnak a rakamazi megmérettetésen. – Nagyon sokat horgászunk Abádszalókon, számunkra állandó kihívás a harcsahorgászat. Most vagyunk itt először ezen a versenyen. A kupa megkezdése előtt két nappal érkeztünk, hogy azért egy kicsit ismerkedjünk a folyóval. Fogtunk is 8-10 kilogrammos süllőt.

Minden bizonnyal önöket is meglepte ez a 247 centimére hosszúságú harcsa – vetettük fel Vida Bélának. – Nem akarok szerénytelennek tűnni, de nekünk az ilyen nagyságú halak már szinte természetesek, a megfogásuk nekünk rutinmunka. Tavaly például két darab 100 kilogramm fölötti harcsát fogtam Tiszaderzsen. A hosszúságukról nem tudok számot adni, ugyanis a halakat nem vesszük be a csónakba, mert nem akarjuk, hogy megsérüljenek. Korábban látott fotók alapján és a fárasztás alapján saccoljuk meg a halak méretét, súlyát – magyarázta Vida Béla. – Amit szombaton a versenyen fogtam, arról elmondhatom, hogy nagy méretű hal volt, viszont kicsi volr a súlya, szerintem olyan 80-90 kiló körül lehetett a hossza ellenére. Sovány volt, nem volt nagy feje.

A verseny miatt ezt a halat le kellett mérni

Fotó: a szervezők

Reggel már látták a radaron

Van valamilyen oka annak, hogy csak ezt az egy halat fogták? – kérdeztük Vida Bélától. – Egyrészt nem ismerjük a pályát, másrészt zavart bennünket ez a változékony, viharos időjárás is. Mi ilyen időjárási körülmények között nem szoktunk horgászni.

Annyira nem vagyunk szenvedélyes harcsahorgászok, hogy mindenféle időjárási anomáliáknak kitéve is várjuk a halak kapását. Nekünk nem kell mindenáron horgászni, így erre az időjárásra abszolút nem voltunk felkészülve.

– Van egy nyaralónk Abádszalók mellett, kimegyünk reggel, horgászunk tízig, aztán délután is kimegyünk és harcsázunk öt órától kilenc óráig. Ennyi időt fordítunk horgászatra, van, amikor 13 óra alatt fogunk négy halat, máskor meg húszat, harmincat. Az a célunk, hogy ne sok kis harcsát, hanem keveset, de jó nagyot fogjunk. Mi nem kuttyogatunk, hanem vertikális módszerrel horgászunk. De hadd térjek vissza a rakamazi versenyre. Volt három-négy helyünk, ahol láttunk halat, és azokat a helyeket nézegettük különböző variációban. Például reggel megláttuk már ezt a halat a radarral, rápróbálkoztunk, de nem sikerült megfognunk. Aztán elmentünk egy másik helyre, mert mi nem zavarjuk a halat, mint itt némelyik horgász. Némelyik horgász ugyanis megy a hal után, akár még több órán keresztül is.

Mi megadjuk a harcsának a tisztességet, nem zargatjuk folyamatosan, hanem rájárunk, többször is próbálkozunk a megfogásával. A nagy harcsához is visszamentünk délután, ugyanazt a halat találtuk ott, és sikerült megfognunk.

– Összességében nagyon tetszett ez a pálya nekünk, várható, hogy jövőre is visszajövünk. Amikor ide úgy jöttünk, azt hittük, sok halat fogunk majd. Aztán már korábban haza akartunk menni, mert szombatig egy halat sem fogtunk. Minden csapatnak volt hala, csak nekünk nem. Úgy voltunk vele, hogy este pakolunk és megyünk haza. Aztán szombat délután 14-15 óra között sikerült megfognunk, és az utolsó helyről előreléptünk azonnal a harmadik helyre – mondta befejezésül Vida Béla.