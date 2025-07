Verseny a fiatalon elhunyt szabolcsi horgász emlékére

Az idén immár a nyolcadik alkalommal rendezték meg az ifj. Máté Mihály Emlékversenyt és Horgásztalálkozót a Leveleki-víztározónál. A hagyománynak megfelelően július első hétvégéjén szombat reggeltől vasárnap reggelig tartott a 24 órás horgászverseny. Ebben az évben is magas volt a részt vevők száma, hiszen 46 csapat indult a versenyen. A legtöbben nem panaszkodhattak, hiszen sikerült a partra hozniuk halakat, sőt öt gárda 50 kg feletti fogási összeredménnyel büszkélkedhetett.

Horgászverseny: apa és fia, Sulomán Krisztián és Kristóf

Fotó: Leveleki horgászparadicsom



Horgászverseny jó hangulatban

– Ezen a több mint 210 hektáros tavon igazi horgászparadicsom található, ami csodálatos környezetben fekszik – ismertette a megnyitón a rendezvény egyik megálmodója, az édesapa, id. Máté Mihály. Ő is évtizedek óta a Leveleki-víztározó szerelmese, sokat horgásztak itt együtt a fiával. Nagyon örült annak, hogy a versenyzők mellett ezúttal is sok barát, munkatárs, ismerős, valamint azok családtagjai is ellátogattak a rendezvényre, hogy tiszteletüket tegyék a fia emléke előtt. Külön öröm volt a számára, hogy a megmérettetésen szinte minden korosztály képviseltette magát, a legfiatalabb versenyzőkként egy 4 éves iker leány testvérpár is ott volt a tóparton. Ezen az emlékversenyen 2022-ben a legnagyobb halat – egy méretes pontyot – Sulomán Krisztián fogta, akinek az idén az első helyet sikerült megszereznie. Mint elmondta, mindig szívesen jönnek el erre az emlékversenyre, mert ifj. Máté Mihály (Misi) nagyon jó barátjuk volt. Krisztián büszke a fiára, Kristófra, aki néhány éve szintén megnyerte már ezt a horgásztalálkozót. Különleges élményt jelentett ez a számára, hiszen akkor a felnőttek között tudta elérni ezt a nagyszerű eredményt.

A horgászberkekben az a vélemény járja, hogy fontos a megfelelő stratégia kiválasztása. Érdemes felállítani egy taktikát, mert mindig fontos a pontos etetés, valamint az, hogy hány méterre horgászunk, és az sem mindegy, hogy mivel horgászunk, milyen csali van a horgon.

– Mindezek mellett természetesen nagyon hasznos lehet a helyismeret is – tette hozzá a nyertes. Ő és a családja már több éve van jelen itt a tavon, ismerik a vizet, de még mindig nem eléggé, akadnak néha – néha esetleges bakik is. De nem csak a győzelmekből, hanem a vereségekből is lehet tanulni…– jegyezte meg önkritikusan.