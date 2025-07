Nem mindennapi: tinédzserként szerzett két vadászvizsgát!

Tinédzserként szerzett két vadászvizsgát. Mindez hogyan történhetett? Kiderül írásunkból. Június végén a Gávavencsellőn rendezett vármegyei vadásznapon felavatta a Vadászkamara vármegyei szervezete azokat a vadászokat is, akik a közelmúltban letették a kiegészítő vadászíj-vizsgát. Köztük volt az újfehértói Papp Zente Hunor is.

Tinédzserként vadász és vadászíjász: a felavatott íjászok között Papp Zente Hunor és az édesapja, Papp Krisztián (a bal oldalon)

Fotó: M. Magyar László

Tinédzserként lett vadász és vadászíjász

– Az állami vadászvizsgát tavaly tettem le szeptemberben, akkor 16 esztendős voltam. A vadászati törvény módosítása ezt akkor már lehetővé tette. A vadászati engedély megszerzése után már elmehettem édesapámmal, Papp Krisztiánnal – aki egyébként Nyírtéten református lelkész – vadászatra, de nagy vadat nem lőhettem, illetve nem lőhetek most sem, csak kizárólag apróvadat – mesélte az ifjú vadász.

– Gyermekkoromban nagyon sokszor elkísértem édesapámat a vadászatokra, megszerettem a természetet, az állatok világát, érdekelt, vonzott a vadászat. Amikor még kisebb voltam, nagyon sok vadászélményt elmesélt, nem untam meg sohasem a kalandokat. Az is nagyon tetszett, amikor nem hozott terítékre semmit sem, de kint a lesen ülve élvezhette a tökéletes csendet és nyugalmat. Mindezek után érthető, hogy úgy voltam vele: amikor lehetőségem adódik rá, akkor minél hamarabb megpróbálom megcsinálnia vadászvizsgát, és ezt 16 évesen meg is próbáltam. Tavaly tehát megszereztem a vadászengedélyt, most júniusban pedig letettem a kiegészítő vadászíj-vizsgát. Először apát kezdte el érdekelni az íjászat. Miután megcsináltam a vadászvizsgát, én is kipróbáltam az íjat, és egyre jobban érdekelt. Végül úgy döntöttem, hogy apával együtt megcsináljuk a vadászíjász-vizsgát. Arra gondoltam, hogy egyrészt történelmi pillanat lenne, hogy ketten csináljuk meg a vizsgát, másrészt az is történelmi pillanat lenne, hogy az apa és a fia együtt mennek íjjal vadászni – folytatta Papp Zente Hunor.

– Végül így is történt: együtt jártunk a tanfolyamra, együtt is kezdtünk el gyakorolni, és együtt is tettük le sikeresen mindketten elsőre a vizsgát. A tavalyi állami vadászvizsga után még nem volt arra lehetőségem, hogy terítékre hozzak egy apróvadat, de számomra nem is ez az elsődleges. A 18 éven felüliek íjjal mindenféle vadat terítékre hozhatnak, azonban jóval nehezebb ezzel a fegyverrel vadászni, mint egy lőfegyverrel, ugyanis sokkal közelebb kell menni a vadhoz, sokkal jobban kell ismerni a vad viselkedését, és a vadászat sikere azon múlik, hogy az én képességeimet mennyire tudom versenybe hozni a vad képességeivel – magyarázta Papp Zente Hunor. – A vad és a vadász egyenlő eséllyel rendelkezik, a vadászat sikere azon múlik, mennyire vagyok felkészülve és mennyire vagyok pontos. Arra kell törekedni, hogy az íjas vadász minél közelebb menjen a vadhoz, csakhogy így a vad is könnyebben észrevehet bennünket.