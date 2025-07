Ne dőlj be a napsütésnek: nyáron is veszélyes a D-vitamin hiánya!

Sokan úgy gondolják, hogy nyáron a napfény miatt nem szükséges D-vitamin pótlás, de a valóság ettől messze áll. Hiába süt a nap, meglepően sokan küzdenek D-vitamin-hiánnyal a legmelegebb hónapokban is – és ennek hosszú távon komoly egészségügyi következményei lehetnek, hívták fel a figyelmet rá az origo.hu oldalon.

D-vitaminhiány nyáron? Lehetséges Fotó: Shutterstock

A cikkben azt írják, ha világos a bőröd, elvileg gyorsabban termelsz D-vitamint – de emiatt hamarabb is leégsz, ezért gyakran árnyékba húzódsz vagy krémet használsz. Ha sötétebb a bőröd, több időre van szükséged a napon ahhoz, hogy ugyanannyi D-vitamin termelődjön. A legtöbben nem töltünk annyi időt napon – és megfelelő bőrfelülettel – hogy az elégséges legyen. Felhívják a figyelmet arra, hogy a D-vitamin nem csupán a csontoknak kell, az idegrendszernek, az agynak, az immunrendszernek is szükséges a megfelelő működéshez. S az sem mindegy, hogy mit eszünk, a D-vitamin természetes forrásai – például a halak, tojás, máj – nagyon kis mennyiségben tartalmazzák ezt a vitamint. Annyira kis mértékben, hogy a napi ajánlott mennyiséget szinte lehetetlen csak ételből bevinni, a pótlás tehát ilyenkor is indokolt. Azonban arra is figyelni kell, hogy a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, tehát nem lehet akármennyit bevenni belőle. Hogy miből mennyit együnk, és milyen vitaminokra van szükségünk a nyíregyházi dietetikus korábban ebben a cikkünkben mondta el.