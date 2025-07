,,Sólyomszárnyon” repült a Kelet-Magyarország Amerikába

Portálunkon „Idegen tollakkal ékeskedett, mégis hatalmas sikert aratott Amerikában” címmel írtunk a Kemecsén élő Szentpéteri Levente solymászról, aki május elején részt vett Amerikában a Sarasotai Magyar Fesztivál elnevezésű rendezvényen. Mivel a madárinfluenza és minden más betegség miatt Amerikába nagyon nehéz az állatokat – főleg madarakat – beutaztatni, így nem vihette el a tengerentúlra a saját madarait. Felvette a kapcsolatot az Amerikai Solymász Szövetséggel az interneten keresztül, és ott a Celtic Hawking Club, vagyis a Kelta Solymász Klub elnökét, Steven Casey solymászt ajánlották. A férfi segített neki, azóta „sólyomszárnyon” tartják a kapcsolatot.

,,Sólyomszárnyon" született a barátság, a képen Steven Casey

Fotó: Magánarchívum

,,Sólyomszárnyon" tartottak előadásokat

Végül Steven Casey volt a segítségére, ő adta kölcsön a madarait a fesztiválra, és természetesen az amerikai solymász is végig Szentpéteri Leventével volt, olykor együtt tartották az előadásokat. A cikkben többször is megemlítette Steven Casey solymászt a magyar kolléga, aki az írás megjelenése után elküldte a Kelet-Magyarország című vármegyei napilap egy példányát Amerikába, ezzel is megköszönve, hogy olyan sokat segített neki már a fesztivál előtt és a rendezvény alatt. Viszonzásul Steven Casey elküldte azt a fényképet, amelyen ő látható a Kelet-Magyarországban megjelent cikkel.