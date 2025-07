Szörnyek harca: minden képzeletet felülmúlt a küzdelem

Volt olyan csapat, amelyik az időjárás miatt feladta? – tettünk fel egy újabb kérdést.

– Egy csapat már elment péntek délután, mert csütörtök este a nagy eső után beázott a sátruk, elázott a szivacsuk, a hálózsákuk, az összes ruhájuk, úgyhogy gyakorlatilag két variáció volt: vagy hazamennek, vagy végig fagyoskodják a versenyt. Megértettük az indokaikat, hiszen szörnyű az, ha elázik az ember, és nem tud száraz ruhát felvenni. A négy nap alatt én is legalább kilencszer biztos eláztam.

Szörnyek harca: ez a harcsa 205 centiméter hosszúságú volt

Fotó: Vass István Miklós

A harcsák éjjel jöttek vagy nappal? – kérdeztük Vass István Miklóstól.

– Egész nap mérlegeltünk, folyamatosan volt munkánk. Éjszaka inkább a kisebb halak mutatták meg magukat, a 60-90-100 centiméteresek, a nagyobbak pedig jöttek a nap minden időszakában, ugyanis fogtak a csapatok kapitális méretű harcsát délelőtt, kora délután és kora este is. A csapatok aktív módszert használva kuttyogattak, csalinak használtak gilisztát, nadályt, valamint egy-két nagyobb halat vertikális, azaz emelgetős módszerrel fogtak. Csónakból és partról lehetett horgászni, a legtöbbet, főleg a nagy darabos halakat csónakból fogták a versenyzők. A partról inkább a kisebbeket tudták megakasztani. Ketten – külön-külön – mérlegeltük a megfogott harcsákat. A tavalyi évhez képest rövidebb volt a pálya, mert tavaly 24 kilométer volt a versenypályaszakasz, most ezt lekorlátoztuk 18 kilométerre. Így is jutott azért 9 kilométer mind a kettőnkre. Én csináltam a Tisza Kempingtől számítva az első kilenc kilométert, Dani a hátsó kilenc kilométert. Napi 8-10-12 órát mi is kint voltunk a vízen.

Szörnyek harca: a rakamazi Kuttyogók csapata az ötödik helyet szerezte meg

Fotó: Vass István Miklós

– A visszajelzések kedvezőek. Négy csapat már jelezte, hogy ha nyitjuk a 2026-os nevezési listát, akkor már írjuk is őket, mert mindenféleképpen visszajönnek. Bízom benne, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni, az ötödik már egy kisebb jubileum lenne. Az időpont maradna, júliusban lenne a verseny. Az időjárás előre kiszámíthatatlan, most szerencsénk volt a hidegfronttal. Viccesen azt mondtam, hogy ez így lett megszervezve, de nem tudhatjuk, milyen lesz jövőre az időjárás. Az biztos, aki szenvedélyes harcsahorgász, az nem retten vissza az időjárástól – tette hozzá befejezésül Vass István Miklós.