Afrikában, Szibériában is volt vadászatokon, de a lényeg sohasem a ravasz elhúzása volt

Afrikában, Szibériában is volt vadászatokon az újfehértói Spisák Sándor, de számára a lényeg sohasem a ravasz elhúzása volt. A vármegyei vadásznapon június végén Gávavencsellőn találkoztunk vele, ahol átvehette a Hubertus Kereszt arany fokozatát. Az Újfehértói Vadásztársaság vadászmesterének a laudációjában a következők hangzottak el: ,,1964-ben született, 61 éves. A társaságnak 20 éve tagja, igyekezett folyamatosan javítani a társaság helyzetét. Vadászmesterré választásával újabb lehetőségek nyíltak meg előtte a szakmai munka fejlesztésére. Ezeket maximálisan kihasználja, ennek eredményeként a terítékre kerülő apróvad darabszám az elmúlt években észrevehetően emelkedett. Mindezek mellett a közösségi életet is igyekszik javítani. A társasági rendezvények, a sportlövésznap, a disznóvágás, de akárcsak a vadászatok megrendezésével is sokat javított a társaság összetartásán és hangulatán.”

Afrikában, Szibériában sok élményt szerzett Spisák Sándor

Fotó: M. Magyar László

Afrikában, Szibériában is volt vadászatokon

A díj átadása után beszélgettünk Spisák Sándorral a munkájáról.

– Úgy gondolom, hogy nagyon jó vadgazdálkodási éveken vagyunk túl, s az elmúlt időszak eredményes gazdálkodásának köszönhetően az Újfehértói Vadásztársaságot szépen hozzuk felfelé. Bár sok munkám van benne, mindez nem egyedül az én érdemem, hanem természetesen csapatmunkáról van szó. Mindebben szerepet játszik az elnökünk, Soós János kedvező hozzáállása, valamint az öttagú intézőbizottság hozzáértő útmutatása. Jó irányban halad a gazdálkodásunk, és ráadásul egy nagyon szerencsés vendégkörrel vagyunk megáldva, ugyanis visszajáró, hűséges vendégvadászaink vannak – mondta szerkesztőségünk érdeklődésére Spisák Sándor.

– Mindezek mellett a vadásztársaság tagjainak a kiszolgálása is nagyon fontos a számomra. A vadászatainkon igyekszünk a közösségünket erősíteni. Azt szoktam viccesen mondani, hogy alázattal szolgálom a vadásztársaság tagjait, ameddig nekem is jólesik. Jelenleg ott tartunk, hogy nekem is jólesik a vadásztársaság tagjainak a kiszolgálása.

– Az eredményes gazdálkodásnak gazdaságilag is meglátszik a kedvező hatása. Vállalkozói szemlélettel nézem a vadásztársaságot: az érdekelt, hogy álltunk tavaly március elsején, meg hogy álltunk most március elsején. Soós János elnöksége és az én vadászmesterségem alatt egy nagyon emelkedő tendenciáról van szó, és mindent elkövetünk, hogy ez így is maradjon – magyarázta Spisák Sándor, aki felidézte kérésünkre a vadászat kezdeti éveit is.