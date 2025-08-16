Afrikában, Szibériában is volt vadászatokon, de a lényeg sohasem a ravasz elhúzása volt

1 órája
Fotó: Shutterstock
Afrikában, Szibériában is volt vadászatokon az újfehértói Spisák Sándor, de számára a lényeg sohasem a ravasz elhúzása volt. A vármegyei vadásznapon június végén Gávavencsellőn találkoztunk vele, ahol átvehette a Hubertus Kereszt arany fokozatát. Az Újfehértói Vadásztársaság vadászmesterének a laudációjában a következők hangzottak el: ,,1964-ben született, 61 éves. A társaságnak 20 éve tagja, igyekezett folyamatosan javítani a társaság helyzetét. Vadászmesterré választásával újabb lehetőségek nyíltak meg előtte a szakmai munka fejlesztésére. Ezeket maximálisan kihasználja, ennek eredményeként a terítékre kerülő apróvad darabszám az elmúlt években észrevehetően emelkedett. Mindezek mellett a közösségi életet is igyekszik javítani. A társasági rendezvények, a sportlövésznap, a disznóvágás, de akárcsak a vadászatok megrendezésével is sokat javított a társaság összetartásán és hangulatán.”
A díj átadása után beszélgettünk Spisák Sándorral a munkájáról.
– Úgy gondolom, hogy nagyon jó vadgazdálkodási éveken vagyunk túl, s az elmúlt időszak eredményes gazdálkodásának köszönhetően az Újfehértói Vadásztársaságot szépen hozzuk felfelé. Bár sok munkám van benne, mindez nem egyedül az én érdemem, hanem természetesen csapatmunkáról van szó. Mindebben szerepet játszik az elnökünk, Soós János kedvező hozzáállása, valamint az öttagú intézőbizottság hozzáértő útmutatása. Jó irányban halad a gazdálkodásunk, és ráadásul egy nagyon szerencsés vendégkörrel vagyunk megáldva, ugyanis visszajáró, hűséges vendégvadászaink vannak – mondta szerkesztőségünk érdeklődésére Spisák Sándor.
– Mindezek mellett a vadásztársaság tagjainak a kiszolgálása is nagyon fontos a számomra. A vadászatainkon igyekszünk a közösségünket erősíteni. Azt szoktam viccesen mondani, hogy alázattal szolgálom a vadásztársaság tagjait, ameddig nekem is jólesik. Jelenleg ott tartunk, hogy nekem is jólesik a vadásztársaság tagjainak a kiszolgálása.
– Az eredményes gazdálkodásnak gazdaságilag is meglátszik a kedvező hatása. Vállalkozói szemlélettel nézem a vadásztársaságot: az érdekelt, hogy álltunk tavaly március elsején, meg hogy álltunk most március elsején. Soós János elnöksége és az én vadászmesterségem alatt egy nagyon emelkedő tendenciáról van szó, és mindent elkövetünk, hogy ez így is maradjon – magyarázta Spisák Sándor, aki felidézte kérésünkre a vadászat kezdeti éveit is.
– A családban a nagybátyám volt vadász, a Nyíregyházi Vadásztársaságnak volt a tagja. Gyermekként sokat voltam náluk, mindig vonzott a szegre felakasztott duplacsövű puska. Akkor még nem voltak azok a szigorú szabályok, hogy jól zárható fegyverszekrényben kell tárolni a puskát. A látvány beivódott nagyon az élményeim közé. Még szintén gyermek voltam, amikor a második szomszédunk a duplacsövű sörétes puskáját ideadta nekem, hogy lőjek egyet vele. Az is hatalmas élményként maradt meg bennem, a mai napig frissen emlékszem rá. Nagyon boldog voltam, hogy egy lövés erejéig a kezemben lehetett egy igazi fegyver. Természetesen gyermekként még minden le akar lőni az ember, de aztán vadászként eljutunk arra a szintre, hogy nem az a lényeg, hogy lőttünk-e valamit, hanem hogy kint vagyunk a természetben. Amikor meghívok egy vendéget, aki nem vadász, kérdezem tőle: Hallod a természet hangját? Hallod a csendet? S ahogy kint ülünk a lesen, elámul azon, hogy tényleg létezik igazi mély csend, s ez őt is megnyugvással tölti el.
– Az elmúlt évtizedekben sok helyre eljutottam, sok nagyvadat ejtettem el. Többször voltam kint Afrikában, voltam Szibériában, bejártam Európa országait, tehát sok vadászaton vettem részt, és olyankor sem az volt a lényeg, hogy ejtettem-e el vadat, hanem hogy kint vagyok különleges, egzotikus országokban, bejárhattam nem mindennapi tájakat. Olyan élményeket adtak a vadászatok, amelyeket más tevékenységben soha nem kaptam volna meg. Menni akarok most ősszel Erdélybe. Nem baj, ha nem hozunk terítékre szarvasbikát, de ott vagyunk kint az őstermészetben, a több évszázados nagy fák társaságában. Jó kint lenni a természetben. De ugyanúgy vagyok ezzel az érzéssel a saját vadászterületünkön is. Ha át tudom plántálni a vendégvadásznak, hogy nem a pénzügyi anyagi oldala a lényege a vadászatnak, hanem a természet szépségének átadása, az ősi természet varázsának a mindensége, akkor már megérte.
– Vadászmesterként tudatos vadgazdálkodást építettem fel. Nekünk a nagyvadat az őz jelenti. Most is az az utasítás van érvényben, hogy a selejt őzbakokat kivesszük az állományból annak érdekében, hogy a jó gének öröklődjenek tovább. A suták közül is igyekszünk kivenni a gyengébb sutákat, ugyanakkor az életerős sutákat nem engedjük meglőni. Egy tudatos selejtezés a tudatos vadgazdálkodás alapja. Előfordult, hogy leállítottam a fácán vadászatát, mert úgy láttam, a kevés élőhely miatt alacsony a létszámuk, hiszen eltűntek a nádasok, a számukra megfelelő búvóhelyek. A szárazság megszünteti a vad búvóhelyét, s ha már nincsenek nádasok, nedves búvóhelyek, az emberek azokat a területeket is kitárcsázzák, vagyis teljesen megszűnik az eredeti természetes élőhely. Bár a a vadászati szezon szerint február 28-ig lehetett volna fácánkakasra vadászni, január végén leállítottuk a vadászatát, hadd maradjanak meg a szaporodás érdekében. Jóleső érzés, amikor hallom kint a határban a fácánkakas hangját, megerősít a gondolat, hogy jól döntöttünk a vadgazdálkodás jövője érdekében – tette hozzá befejezésül Spisák Sándor.