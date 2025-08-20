Az országos bajnoki cím Nyíregyházára került

– Ráadásul voltak olyan felhangok a többi csapat részéről, hogy a két elődöntő pontjai ne számítsanak a döntőben, mindenki kezdjen tiszta lappal. Szóval igyekeztek mindenfélét kitalálni, hogy bennünket háttérbe szorítsanak. A szervezők a kiíráson már nem akartak változtatni, az igazság azonban így is mellettünk állt, ugyanis a 9 pont előnyünket a verseny végére felduzzasztottuk 13 pont előnyre. Ebben a versenyben az a lényeg, hogy minél kevesebb pontszámuk legyen a csapatoknak meg a klubnak. Nekünk végül 14 pont lett az összpontszámunk, az utánunk következő klubnak meg 27.

– A klubok között tehát toronymagasan az elsők lettünk, mi vagyunk a magyar bajnokok, így a jövő évben mi fogjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon Macedóniában. Ezt az első helyet úgy értük el, hogy a páros versenyben a csapataink a második, a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg. Csupán egy páros csapat előzött meg bennünket, azonban a másik két csapatuk gyengén szerepelt, így az összesítésben nem tudtak labdába rúgni. Egyébként 72 órás volt a verseny, csütörtök délben kezdődött és vasárnap délig tartott, vagyis horgásztunk folyamatosan nappal és éjjel. Bár a verseny neve pontyfogó bajnokság volt, a ponty mellett az amur és a fekete amur is beleszámított a versenybe.

A döntő előtt a csapatok tesztelték a Maconkai-víztározót? – kérdeztem Kovács Zoltántól.

– Most nem mentünk el tesztelni a vizet, hiszen a tavat már jól ismerjük, nagyjából tudjuk, hogy mi az, ami működik, és azokkal a módszerekkel készültünk. Igaz, a csalitechnikánkat is egyre jobban megismeri az ellenfél, egy kicsit kezd úgymond az olló összezáródni, tehát már keresnünk kell új alternatívákat. Most is próbálkoztunk valami más irányzattal, de valójában most azzal a módszerrel tudtuk ezt a szép eredményt elérni, ami eddig bevált.

Az országos bajnoki cím megnyeréséhez kellett ez a fekete amur is, amit Balogh Hunor fogott.

Fotó: mohosz

Minden bizonnyal a saját SBS termékeket használták most is – vetettem fel.

– Igen, saját terméket használunk. Van egy bojlink, C2 a neve, ami véreshalas, squid octopusos, tehát polip tintahalas csali, két csapatunk ezzel a 24-es oldódó bojlival értek el szép eredményt. Én a társaimmal egy nagyon sekély pályánál ültünk, ott a bag-technikát használtuk, vagyis egy oldódó tasakba tesszük a pelletkeveréket, a csalit, a horgot, s teszünk hozzá likvidet is. Ez azért volt jó módszer, mert abban a sekély vízben akkora iszap volt, hogy amikor becsapódott az ólom, úgy belefúródott az iszapba, hogy nem csak mi, de a hal sem tudta kihúzni belőle. Ezért kellett a bag-es technika, mert az ráfeküdt az iszap tetejére, a hal meg onnan ki tudta túrni.