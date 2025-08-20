1 órája
Az országos bajnoki cím Nyíregyházára került
Az országos bajnoki cím nagy büszkeség. Az országos bajnoki cím belépőjegy a világbajnokságra.
Az országos bajnoki cím elnyerése önfeledt örömet szerzett az SBS-Xtra Carp Club horgászainak. Elöl két serleggel a kezében Kovács Zoltán csapatkapitány
Fotó: mohosz
Az országos bajnoki cím Nyíregyházára került. Az országos bajnokságot megnyerte a nyíregyházi csapat, így jövőre Macedóniában a világbajnokságon képviselheti az együttes Magyarországot. Ezt így leírni roppant egyszerű, azonban a XVII. Pontyfogó Országos Bajnokság sok-sok küzdelmet és izgalmaz hozott, mire ez a végeredmény megszületett. Korábban már két fordulóban összemérték tudásukat és ügyességüket a pontyfogó klubcsapatok, és a mindent eldöntő megmérettetést 2025. július 24. és 27. között rendezték meg Bátonyterenyén a Maconkai-víztározón a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) szervezésében. Hat klubcsapat 18 párosa kezdte meg a sorsdöntő utolsó fordulót. Bár a nyíregyházi SBS-Xtra Carp Club előnye jelentős volt, a döntő mégis tartogatott izgalmakat, hiszen egyik hely sorsa sem dőlt el végleg a korábbi fordulókon, ráadásul a párosok küzdelmében is komoly tolakodás volt várható. Végül az előnyét megtartva, sőt az előnyt tovább növelve végül országos bajnok lett a Nyíregyházához kötődő SBS-Xtra Carp Club. A csapat vezetőjével, Kovács Zoltánnal beszélgettem a küzdelemről és a szép sikerről.
Az országos bajnoki cím nagy büszkeség a csapatkapitánynak
– A harmadik forduló volt a döntő. A Maconkai-víztározóhoz 9 pont előnnyel érkeztünk. Hogy ez sok vagy kevés, szemlélet kérdése, az azonban biztos, hogy a horgászatban nem lehet biztosra menni. Figyelmeztetett erre a tavalyi történetünk is. Az alacsony vízállás miatt a nyár helyett ősszel rendezték meg a döntőt. Az egyik csapatunk nagyon rossz helyre került, olyan területen horgásztak a fiúk, ahová nem ment el a hal, nem tudtak jó eredményt elérni, pedig nagyon ügyesek, többszörös magyar bajnokok, de egyszerűen csak harmincvalahány kiló halat tudtak talán fogni. Mivel az a csapatunk rossz pontszámot kapott, így aztán egy ponttal lecsúsztunk az első helyről a 2024-es országos bajnokságon. Mindezt csak azért meséltem el, hogy érzékeltessem: megnyugtatónak tűnt az előnyük az idén, de ahogy szoktam mondani, láttunk már karón varjút, vagyis bármi közbejöhet, nem lehet biztosra menni – magyarázta Kovács Zoltán.
– Ráadásul voltak olyan felhangok a többi csapat részéről, hogy a két elődöntő pontjai ne számítsanak a döntőben, mindenki kezdjen tiszta lappal. Szóval igyekeztek mindenfélét kitalálni, hogy bennünket háttérbe szorítsanak. A szervezők a kiíráson már nem akartak változtatni, az igazság azonban így is mellettünk állt, ugyanis a 9 pont előnyünket a verseny végére felduzzasztottuk 13 pont előnyre. Ebben a versenyben az a lényeg, hogy minél kevesebb pontszámuk legyen a csapatoknak meg a klubnak. Nekünk végül 14 pont lett az összpontszámunk, az utánunk következő klubnak meg 27.
– A klubok között tehát toronymagasan az elsők lettünk, mi vagyunk a magyar bajnokok, így a jövő évben mi fogjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon Macedóniában. Ezt az első helyet úgy értük el, hogy a páros versenyben a csapataink a második, a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg. Csupán egy páros csapat előzött meg bennünket, azonban a másik két csapatuk gyengén szerepelt, így az összesítésben nem tudtak labdába rúgni. Egyébként 72 órás volt a verseny, csütörtök délben kezdődött és vasárnap délig tartott, vagyis horgásztunk folyamatosan nappal és éjjel. Bár a verseny neve pontyfogó bajnokság volt, a ponty mellett az amur és a fekete amur is beleszámított a versenybe.
A döntő előtt a csapatok tesztelték a Maconkai-víztározót? – kérdeztem Kovács Zoltántól.
– Most nem mentünk el tesztelni a vizet, hiszen a tavat már jól ismerjük, nagyjából tudjuk, hogy mi az, ami működik, és azokkal a módszerekkel készültünk. Igaz, a csalitechnikánkat is egyre jobban megismeri az ellenfél, egy kicsit kezd úgymond az olló összezáródni, tehát már keresnünk kell új alternatívákat. Most is próbálkoztunk valami más irányzattal, de valójában most azzal a módszerrel tudtuk ezt a szép eredményt elérni, ami eddig bevált.
Minden bizonnyal a saját SBS termékeket használták most is – vetettem fel.
– Igen, saját terméket használunk. Van egy bojlink, C2 a neve, ami véreshalas, squid octopusos, tehát polip tintahalas csali, két csapatunk ezzel a 24-es oldódó bojlival értek el szép eredményt. Én a társaimmal egy nagyon sekély pályánál ültünk, ott a bag-technikát használtuk, vagyis egy oldódó tasakba tesszük a pelletkeveréket, a csalit, a horgot, s teszünk hozzá likvidet is. Ez azért volt jó módszer, mert abban a sekély vízben akkora iszap volt, hogy amikor becsapódott az ólom, úgy belefúródott az iszapba, hogy nem csak mi, de a hal sem tudta kihúzni belőle. Ezért kellett a bag-es technika, mert az ráfeküdt az iszap tetejére, a hal meg onnan ki tudta túrni.
– Az előbb említettem, hogy jól ismerjük már a Maconkai-víztározót, azonban ez nem jelent igazából semmit. Soha nem mehetünk biztosra, mert bármikor jöhet olyan nem várt esemény, mint például a már elmesélt sekély víz, ami minden korábbi elképzelésünket felborítja. Ezért mindig kell alternatívákkal is készülni, hogyha valami történne, akkor azonnal le tudjuk reagálni az adott helyzetet. Azt gondolom, hogy a jó horgász attól jó horgász, ha felismeri azokat a helyzeteket, amikor váltani kell, még abban az esetben is, ha olyan módszer alkalmaz, ami korábban bevált, ami korábban tuti volt.
Gondolom, csapatkapitányként nagyon boldog volt – jegyeztem meg.
– Valóban nagyon boldog voltam, hogy megnyertük a magyar pontyfogó klubbajnokságot. A legnagyobb örömömet az szerezte, hogy bár eddig is egyben voltunk csapatként, de most még jobban összekovácsolódtunk, szerintem az egyik legösszetartóbb csapat vagyunk. Fáj is ez némelyik vetélytársunknak, mert ott a tagok között nincsen meg az a nagy összhang, mint ami bennünket jellemez. Büszke vagyok a csapattagokra, kapitányként nagyon örülök, hogy ennyire egyben vagyunk és összetartunk. Szerintem összetartás nélkül nem nem lehet kimagasló eredményeket elérni.
Ez az összetartás már csak azért is érdekes, mert az egyik csapat Délvidékről származik, tehát ritkán találkoznak velük – szúrtam közbe.
– Igen, igen, valóban távol élünk egymástól, de azért szoktunk kommunikálni, ha személyesen ritkán is találkozunk. Az összetartásban az is fontos még, hogy mi megosztunk minden információt egymással. Nincs olyan, hogy ők tudnak valamit, de nem árulják el nekünk, csakhogy nekik legyen előnyük. Más csapatoknál a titkolózás gyakran előfordult, vagy ha nem is titkolóznak, az egyik nem hallgat a másikra, nem veszi át a klubon belüli másik csapat sikeres módszerét, a sajátjukat erőltetik, mert abban bíznak. Ha a klubon belüli három csapat különböző technikával versenyez, akkor nem fognak kiemelkedő eredményt elérni, mert hiába megy jól az egyiknek, ha a másik kettő rosszul szerepel. A délvidéki csapatnak egyébként van egy csali márkájuk, amit ők gyártanak, az az Xtra Carp, miénk az SBS Baits, és a fúziónkból született meg az SBS-Xtra Carp Club. Úgy gondolom, az is egy különlegesség, hogy különböző csaligyártóként együtt tudunk működni, egységben tudunk lenni, nem titkolózunk egymás előtt. Szerintem ez is egy kuriózum Magyarországon.
Erre az évre már véget értek a versenyek? – faggattam tovább Kovács Zoltánt.
– Az én számomra igen, de a srácok között vannak olyanok, akiknek még lesz versenyük. Én most arra szeretnék egy kis időt fordítani, hogy készítsek kisvideókat az úgymond hétköznapi horgászok számára, amiben praktikákat, tanácsokat adok nekik, hogy még sikeresebbek legyenek. Természetesen a jövő évi szeptemberi világbajnokságról sem feledkezünk el, azonban nem lehet még tudni, hogy pontosan melyik vízen rendezik meg. Ha kiderülne most szeptemberig, akkor kimennénk még az idén, hogy ugyanabban az időszakban ismerkedhessünk a tóval.
Az SBS-Xtra Carp Club három csapatának tagjai:
- Balogh Hunor, Simon Csaba, Balogh Tibor (Délvidék)
- Gaál Tibor, Nagy Zoltán, Szilágyi Gergő (Túrkeve)
- Kovács Zoltán (csapatkapitány), Nyerges Gergő, Dajka Valentin (Nyíregyháza)
