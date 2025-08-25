Bűvös kettesek: 22 év, 22 tárgy, 22 történet Tiszadadán. S hogy mindennek mi a magyarázata? A Tiszadadai Tájház 22 évvel ezelőtt, 2003. augusztus 22-én nyitotta meg kapuját a nagyközönség előtt. Közművelődési célra Tiszadada önkormányzata ajánlott fel egy épületet, aminek alap magángyűjteményét számos kisebb-nagyobb tárgyi adomány követte, s az adakozás azóta is folyamatos. A bő két évtized során a tájház a közösségi élet színtere lett.

Bűvös kettesek: a tájházban kapott otthont a helytörténeti gyűjtemény is, amit lelkesen gondoz és ápol Kovács Géza

Fotó: M. Magyar László

Bűvös kettesek: huszonkettő éve szolgálja a települést

Az állandó helytörténeti kiállítás mellett időszakos kiállításoknak helyet adó kiállítóteremmel, lakossági kiszolgálóponttal, könyvtárral és természetesen művelődő közösségekkel, szakkörökkel, látogatókkal vált belőle közösségi színtér, ami 158 időszakos kiállítással, kisebb-nagyobb rendezvényekkel és közel 4000 tárggyal áll ma is a kultúra, a hagyományőrzés, az identitáserősítés szolgálatában.

Ebből az alkalomból augusztus 22-én lámpás-mellényes helytörténeti séta várta az érdeklődőket. A program érdekessége volt, hogy a helytörténeti sétát a mögöttünk hagyott huszonkettő év, valamint huszonkettő tárgy és huszonkettő történet egészítette ki – tájékoztatta portálunkat ifj. Kovács Géza közművelődés-szervező, a tájház vezetője.