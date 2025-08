Egy álom beteljesülését jelenti a női világbajnoki cím

Milyen taktikával dolgoztatok?

Alapjában véve célzottan készültünk a mélyvízi horgászatra. A már korábban ismert úgynevezett ZIG-es horgászat volt az egyik fő taktika nappal, ami egy vízközti csalifelkínálást jelent. Mivel nagyon mély vízről beszélünk, ezért hosszú 6-8 méteres előkével kellett horgászni, de ennyire tiszta vízben nehéz felkínálni úgy a csalit, hogy a pontyok ne fogjanak gyanút. Az éjszakai órákban a fenéken horgásztunk, viszonylag nagyobb csalikkal, ami lehetővé tette a nagyobb átlagsúlyú halak megfogását is, így jobban tudtunk előrébb lépni. A másik kulcsfontosságú tényező a folyamatos és ütemes etetés főtt magokkal, tigrismogyoróval, kukoricával, kendermaggal és természetesen pellettel és bojlival is. Nappal a tó mély részén nagyon kevés hal volt, hiszen éjszakára behúzódtak a tó közepére, amit esélyünk sem volt elérni. Ezért folyamatosan etettünk, vigyázva arra, hogy az éjszakai órákra maradjon elég etetőanyag, nehogy a pontyok átmenjenek más csapatokhoz.

Egy álom megvalósult: Haraszkó Csaba az éremmel és a serleggel

Fotó: Haraszkó Csaba magánarchívuma

Mennyi csali és felszerelés szükséges egy ilyen versenyre?

Jelen esetben 3 nagy teherautó vitte ki a felszerelést és az etetőanyagot. Ha csak abba gondolunk bele, hogy párosonként 200 kg a maximum felhasználható etetőanyag mennyiség, akkor ez a 6 páros esetében több mint egy tonna. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindet elhasználjuk, de előre sajnos nem tudhatjuk, hogy miből mekkora mennyiség kell majd. A felszereléssel szintén ez a helyzet, hiszen nem lehet hiány semmiben, még a tartalékból is kell tartalék. Sátrak, mobilstég, a végtelen mennyiségű szerelék és 10-15 bot van minden párosnál.

Ilyen számokat látván nem kérdés a horgászat sportértéke, de hogyan tudnak a versenyzők ilyenkor pihenni?

Majdnem azt kell mondanom, hogy sehogy. Mint említettem, a folyamatos etetés nagyon fontos nemcsak most, hanem más helyszíneken is. Az etetés, illetve a szerelék bejuttatása kizárólag partról történik. Az etetőanyagot a legtöbb esetben egy speciális eszközzel, az úgynevezett spombbal juttatjuk be, melybe kb. 10-15 dekányi mennyiség fér egyszerre. Ezt kell 110-120 méteres távolságba bejuttatni, tűpontosan és időre, szakadó esőben vagy 40 fokos hőségben, és ezt kell 3 napon keresztül folyamatosan csinálni. Ha azt vesszük, hogy naponta 20-30 kilónyit is be kell juttatni, akkor ahhoz bizony jósokat kell dobni. Nem beszélve arról, hogy a csalit is legalább óránként át kell frissíteni a négy boton, hogy az mindig a legfogósabb legyen, ráadásul vannak nagyon halgazdag pályák, ahol akár 7-800 kiló halat kell fogni egy versenyen a jó helyezésért. Ezt a mennyiségű etetőanyagot és halat megmozgatni már önmagában óriási állóképességet igényel, így jó, ha 1-2 óra alvás jut fejenként. Az alvás nélküli kimerültség nagyon próbára teszi a versenyzőket fizikálisan és mentálisan is egyaránt. Sokan azt gondolják, hogy mi versenyzők csak üldögélünk a parton, és ha arra úszik egy hal, akkor mi vagyunk a bajnokok. Sajnos, ez közel sem így van, ez nem így működik.