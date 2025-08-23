augusztus 23., szombat

Különleges ételek

1 órája

Viking ragut is kóstolhattak a Sóstói Múzeumfaluba látogatók (fotókkal és videóval)

Címkék#gasztronómia#régészet#Sóstói Múzeumfalu

A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink. A különleges ételek a múltunkról mesélnek.

Munkatársunktól

A régészet és a gasztronómia találkozása különleges élményt ígér Nyíregyházán: szombaton a Sóstói Múzeumfaluban rendezik meg a Tűz fölött, föld alatt - Régészeti Gasztronómiai Fesztivált

ételek
Az ételek sokat elárulnak őseink mindennapjairól
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

Régi ételek, régi életek

A különleges esemény célja, hogy a látogatók testközelből ismerkedhessenek meg az ételek régészetével és az ételen keresztül a régészettel. A nap folyamán tíz, különféle korszakon átívelő ételrekonstrukció készül el – a neolitikumtól egészen a középkorig. A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink, milyen nyomokat és leleteket hagytak hátra étkezési szokásaikból a föld alatt.

Régészeti Gasztronómiai Fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

