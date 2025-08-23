36 perce
Viking ragut is kóstolhattak a Sóstói Múzeumfaluba látogatók (fotókkal és videóval)
A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink. A különleges ételek a múltunkról mesélnek.
A régészet és a gasztronómia találkozása különleges élményt ígér Nyíregyházán: szombaton a Sóstói Múzeumfaluban rendezik meg a Tűz fölött, föld alatt - Régészeti Gasztronómiai Fesztivált.
Régi ételek, régi életek
A különleges esemény célja, hogy a látogatók testközelből ismerkedhessenek meg az ételek régészetével és az ételen keresztül a régészettel. A nap folyamán tíz, különféle korszakon átívelő ételrekonstrukció készül el – a neolitikumtól egészen a középkorig. A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink, milyen nyomokat és leleteket hagytak hátra étkezési szokásaikból a föld alatt.
Régészeti Gasztronómiai Fesztivál a Sóstói MúzeumfalubanFotók: Bozsó Katalin
