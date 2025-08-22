augusztus 22., péntek

2 órája

Szeszélyes augusztus: elázunk vagy megsülünk a hétvégén?

Címkék#napsütés#időjárás#eső

Mivel a most még csapadékos keleti országrészben szombaton száraz idő valószínű, a hétvégén Szabolcsban emelkedik a hőmérséklet. Kellemes lesz az időjárás, bátran lehet tervezni szabadtéri programot.

Munkatársunktól

Az elmúlt napok hűvösebbek, esősebbek voltak, mint amilyenre a szünidő utolsó heteit töltő diákok vágynak, és a VIDOR Fesztivál programjaira készülők is félve kémlelték az eget, hiszen nem mindegy, hogy esernyőkkel kell-e a koncertekre menni. S hogy milyen lesz a holnapi időjárás? Jó hírünk van: elhagyja hazánkat a Lukas névre keresztelt légörvény, és a hétvégére szárazabb léghullámok érkeznek. Mivel a most csapadékos keleti, északkeleti országrészben szombaton száraz idő valószínű, Szabolcsban kissé melegebb lesz az idő. Aki örül a mostani frissebb időnek, használja ki, ugyanis a jövő hét közepén még lehet egy utolsó dobása a nyárnak, az ország egyes részeire visszatérhet a kánikula – írja a HungaroMet Zrt. a hivatalos Facebook-oldalán

holnapi időjárás
Szombati időjárás: Szabolcsban két fokkal lesz melegebb, mint pénteken
Forrás: Hungaromet

Az időjárásra szombaton nem lehet panasz

Az előrejelzés szerint a csapadékgócok estére, késő estére mindenütt megszűnnek. A légmozgás mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de helyenként ennél hidegebb is lehet a hajnal. Szombat délelőtt még a napsütés játssza a főszerepet, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű, csapadékra nem kell készülni. 

Estére fokozatosan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20–26 fok között alakul. 

Éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum jobbára 8, 15 fok között várható, a maximum 19, 24 fok között alakul – írja a met.hu. 

Fronthatás

  • Hidegfronti hatás terheli szervezetünket
  • A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet
  • A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a koponyeg.hu oldalon
     

 

