Koronglövészet

1 órája

Jótékony céllal lövik a korongokat

A bevételt a gyermekosztály javára ajánlják fel. Koronglövészet: több kategóriában is megrendezik a versenyt.

M. Magyar László
Jótékony céllal lövik a korongokat

Koronglövészet: gyakorolják a célzást és közben jótékonykodnak is.

Fotó: M. Magyar László

Első alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Jótékonysági Koronglövészetet augusztus 31-én 9 órától a felsősimai Vuk Lőtéren. A szervezők várják a sörétlövészetet kedvelő versenyzőket, vadászokat, s mindazokat, akik támogatni szeretnék a célok megvalósulását. A nevezésből befolyt összeget és a felajánlásokat ugyanis az Országos Jótékonysági Vadászat (OJV) Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórház gyermekosztályának ajánlják fel.

A koronglövészet helyszíne a Vuk lőtér lesz
Fotó: M. Magyar László

Koronglövészet több kategóriában

A rendezvény vármegyei fő szervezőjével, Mikucza Zsolt sportvadásszal beszélgettünk a részletekről. – Fejes Lászlóval, az OJV Nonprofit Kft. ügyvezetőjével sokat beszélgettünk arról, hogy mit lehetne még szervezni a decemberi jótékonysági vadászatok mellett, hogy segítsük a kórház gyermekosztályát, így született meg a koronglövészet ötlete. Először Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében rendezzük meg, aztán hátha más megyékben is felfigyelnek majd a kezdeményezésre.

 Szedlár Lászlóval, a Vuk Lőtér tulajdonosával összedugtuk a fejünket, s összeállítottuk az úttörő kezdeményezésnek számító első jótékonysági koronglövő vármegyei nap szabályzatát, illetve forgatókönyvét. 

– A terveink szerint több kategóriában indulhatnak az érdeklődők. A női kategóriába azokat a hölgyeket várjuk, akik szeretnék magukat kipróbálni koronglövészetben. Lesz versenyzői kategória: oda azok jelentkezhetnek, akik már bármilyen versenyen részt vettek. A vadász kategóriába azokat várjuk, akik versenyen soha nem vettek még részt. 

Úgy döntöttünk, hogy könnyebb pályákat fogunk felrakni, egy 50 korongos versenyt fogunk kiírni mind a versenyzői, mind a vadász kategóriában. Lesz egy pálya, ahol a műkedvelők, az érdeklődő civilek próbálhatják ki, milyen is a koronglövészet. 

– Természetesen ott nem 20 ezer forint lesz a nevezési díj, egy jelképes díjat fizethetnek be a műkedvelők, de lehetőségük lesz arra, hogy megérezzék a célzás és lövés élményét, a versenyzés hangulatát, a puskapor illatát, s az adakozás örömét– természetesen minderre a biztonsági szabályok betartásával nyílik lehetőség – magyarázta Mikucza Zsolt. – A műkedvelőknek, a civil érdeklődőknek segít a pályabíró és a lőtérvezető. Lehet, hogy valakinek most fog elindulni a sportkarrierje, vagy most kap kedvet a vadászathoz, vagy egyszerűen kipipálja a bakancslistán, hogy lőtt fegyverrel.

Több kategória vár az érdeklődőkre
Fotó: M. Magyar László

– A visszajelzések kedvezőek, néhány vadásztársaság például átvállalja a nevezési költségeket, s indít hivatásos vadászokat, illetve sportvadászokat. Várunk a Vuk Lőtérre mindenkit, aki szeretne tenni a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályáért – folytatta Mikucza Zsolt. 

– Jelentkeztek már szponzorok is, akik besegítenek például a reggeliztetésbe, és csatlakoztak már vadászboltok is. 

– Kiállít például a Blaser márka is. Az érdeklődők előzetesen augusztus 29-ig jelentkezhetnek a [email protected] e-mail címen, de nevezni a jótékony koronglövészet napján is lehet a helyszínen, vagyis augusztus 31-én a Vuk lőtéren 7.30 órától. 

 

 

