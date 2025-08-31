augusztus 31., vasárnap

Koronglövészet

1 órája

Koronglövészet Felsősimán – jótékony céllal

Koronglövészet a Vuk lőtéren. Koronglövészet több kategóriában.

Szon.hu
Koronglövészet Felsősimán – jótékony céllal

Koronglövészet: a felsősimai Vuk lőtér adott helyet az úttörő jellegű kezdeményezés első rendezvényének

Fotó: M. Magyar László

Koronglövészet Felsősimán – jótékony céllal. Sörétes fegyverek dörrenései verték fel vasárnap a felsősimai Vuk lőtér csendjét, ugyanis ott rendezték meg első alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Jótékonysági Koronglövészetet. A puskák nem öncélúan vették célba a jobbról, balról és középről röpködő korongokat, fontos szerepet játszott ugyanis a jótékonyság is. A nevezésből és a különböző adományokból, felajánlásokból összegyűlt összeget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórház gyermekosztályának ajánlják fel a szervezők.

Koronglövészet: a vármegyei vadászkamara fúvósegyüttese színesítette a megnyitó ünnepséget
Fotó: M. Magyar László

Koronglövészet több kategóriában

Mikucza Zsolt sportvadász volt ennek a jótékonysági koronglövészetnek az egyik szellemi atyja, valamint a fő szervezője így ő köszöntötte először vasárnap reggel a lőtéren a résztvevőket Szedlár Lászlóval, a Vuk lőtér tulajdonosával. Mikucza Zsolt köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy támogatják a nemes célt, s köszönetet mondott mindazon támogatóknak is, akik valamilyen formában hozzájárultak az úttörő kezdeményezésnek számító rendezvényhez.

Köszöntötte a koronglövészet indulóit dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is. Többek között kitért arra is, hogy szeret vadászok között lenni, hiszen a természetvédelem, a környezetvédelem elkötelezett hívei. Örömét fejezte ki, hogy már az első rendezvényre is sokan érkeztek a vármegyéből és a vármegye határain túlról, s mint mondta, bízik abban, hogy hagyomány lesz a rendezvényből még több érdeklődővel.

A jótékonysági koronglövészetet jó kezdeményezésnek tartotta, hiszen a jótékonysági célok megvalósítása mellett fejleszti a vadászok reflexeit. Köszönetet mondott Hidvégi Bélának, napjaink leghíresebb magyar vadászának, aki személyesen is megtisztelte a felsősimai rendezvényt.

Koronglövészet: a meghívott vendégek: Hidvégi Béla vadász, Seszták Oszkár (a vármegyei közgyűlés elnöke), dr. Vinnai Győző (országgyűlési képviselő), dr. Szabó Tünde (országgyűlési képviselő), Gál Zoltán (a vármegyei közgyűlés alelnöke)
Fotó: M. Magyar László

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntő beszédében azt emelte ki, hogy a vadászok a jótékonysági kezdeményezéssel kilépnek a saját közegükből, a társadalmi felelősségvállalás jegyében vállalják a beteg gyermekek gyógykezelésének támogatását. Szólt arról is, hogy a koronglövészet helyszínének az egyik bokortanya, Felsősima adott otthont. A távolabbról érkezett vendégek tájékoztatására röviden összefoglalta a bokortanyák kialakulását. Mint hangsúlyozta, a bokortanyákat létrehozó tirpák emberek két dologra soha nem sajnálták kiadni a pénzt: iskolára és templomra.

A köszöntő gondoltok elhangzása után megkezdődött a koronglövészet több kategóriában. A szervezők gondoltak azokra is, akik még soha nem lőttek sörétes fegyverrel, ők is kipróbálhatták a koronglövészetet.

Koronglövészet: kellett a jó szem és a biztos kéz
Fotó: M. Magyar László


 

 

